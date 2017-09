Hamish Menari di Selasar Pesawat, Hamish-Raisa Bersiap ke Italia?

JAKARTA - Rasa bahagia tak bisa ditutupi pasangan suami istri Hamish Daud dan Raisa. Setelah selesai menjalani sejumlah rangkaian pernikahan, Raisa dan Hamish tampaknya menikmati momen bulan madu.

Setelah menjalani resepsi untuk kedua kalinya, Raisa mengunggah momen perjalanan bersama Hamish yang diduga kuat akan terbang menuju Italia. Kini, Raisa dan Hamish tak lagi malu-malu untuk mengunggah momen bersama sebagai pasangan suami istri di media sosial.

Raisa mengabadikan momen ketika Hamish tengah berada di lorong pesawat. Tahu sedang direkam sang istri, Hamish pun pun berjoget untuk membuat Raisa tertawa akan tingkah konyolnya. Sontak, hal ini membuat isi ruangan bisnis pesawat itu ramai dengan tawa dari Raisa dan Hamish.

"And so our journey begins," tulis Raisa.

Tak hanya itu, Raisa turut pula merekam perilaku Hamish ketika sedang melampar kertas ke arahnya. Inilah cara mereka menghabiskan waktu di dalam pesawat.

Rumor yang beredar, jika Hamish dan Raisa akan berbulan madu ke Italia. Negeri Pizza tersebut dirasa sangat pas untuk menjadi destinasi keduanya mengingat banyak tempat seru nan romantis yang bisa dikunjungi di sana.