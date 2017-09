Selesai Jalani Rangkaian Pernikahan, Raisa & Hamish Nikmati Momen Bulan Madu

JAKARTA - Usai melangsungkan resepsi pernikahan kedua di Bali, Raisa dan Hamish Daud dikabarkan langsung pergi berbulan madu. Dalam unggahan video di Instastory-nya, Raisa terlihat sedang berada di sebuah pesawat bersama suaminya.

Kemesraan jelas terlihat dari unggahan singkat video tersebut. Sebelum duduk di bangku pesawat, Hamish melepaskan jaket yang dikenakannya. Mengetahui sang istri sedang merekam, Hamish pun terlihat sedikit berjoget setelah menaruh jaketnya. Suara tawa terdengar dari keduanya.

Dalam unggahan tersebut, Raisa juga menuliskan kalimat yang menandakan bahwa perjalanan rumah tangganya baru saja akan dimulai. Seperti kebanyakan pasangan lainnya, Raisa dan Hamish pun mengawali rumah tangga dengan berbulan madu terlebih dahulu.

"And so our journey begins," tulisnya.

Dari beberapa informasi yang beredar, keduanya berencana menghabiskan bulan madu di Italia. Negeri Pizza tersebut dirasa sangat pas untuk menjadi destinasi keduanya mengingat banyak tempat seru nan romantis yang bisa dikunjungi di sana.

Selain itu, negara-negara di Eropa memang berdekatan satu sama lain. Jika pun Raisa dan Hamish ingin pergi ke negara selain Italia, mereka hanya membutuhkan waktu sesaat untuk berpindah.