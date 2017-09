Keren! Nih Cara Beyonce, Leonardo DiCaprio, hingga Oprah Winfrey Kumpulkan Dana untuk Korban Badai Harvey dan Irma.

TEXAS – Acara penggalangan dana The one-hour Telethon kini memiliki visi yang baru. Awalnya, diorganisir untuk membantu mengumpulkan dana bagi korban Badai Harvey, sejak itu diperluas untuk mengumpulkan uang bagi mereka yang terkena dampak Badai Irma.

Acara yang disiarkan di TV mulai 12 September pada jam 8 pagi waktu setempat itu akan menampilkan sederetan artis yang terpopuler, yakni Blake Shelton, Michael Strahan, Barbra Streisand, Reese Witherspoon, Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Adam Sandler, Ryan Seacrest, Karlie Kloss dan Rob Lowe.

Hasil dari penggalangan dana akan meliputi kegiatan Rebuild Texas Fund, ASPCA, Best Friends, Direct Relief, Feeding Texas, Feeding Florida, Habitat for Humanity, Save the Children and United Way.

Publik yang ingin menyumbang untuk membantu upaya bantuan badai, dapat melakukannya melalui telefon, pesan teks, dan online selama perjalanan 'Telethon' berlangsung.

Beyonce, yang juga hadir dalam acara tersebut menawarkan bahwa pembagian rasial, perbedaan warna kulit dan perbedaan gender telah hilang, seiring orang berkumpul untuk saling membantu.

Dia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim dan dampaknya terhadap dunia adalah nyata.

“Bencana alam tidak membeda-bedakan. Mereka tidak melihat apakah Anda seorang imigran, hitam atau putih, Yahudi atau Muslim, kaya atau miskin. Kita semua bersama ini. Malam ini kita berkumpul dalam usaha bersama untuk meningkatkan suara kita, menyembuhkan komunitas kita, mengangkat semangat dan penyembuhan,” ungkap Beyonce.

Tak hanya Beyonce, Leonardo DiCaprio dan Jamie Foxx yang hadir juga mengungkapkan tujuan mereka bergabung dalam acara Telethon.

"Malam ini kami ingin membantu. Kami di sini untuk mengumpulkan uang dan mengangkat semangat. Saat masa sulit menimpa ini adalah siapa kita, saat kita saling bergandengan tangan. Mari kita bantu mengangkat korban dari kegelapan,” ujar DiCaprio.

Oprah Winfrey dan Cher, diikuti oleh Reese Witherspoon bersama Nicole Kidman, menceritakan kisah mengerikan dan tragis dari badai di Texas. Sedangkan Usher dan Blake Shelton melakukan hit Stand By Me bersama.

Acara khusus tersebut dilanjutkan dengan perpaduan antara pertunjukan musik live dan kisah-kisah patah hati dari masyarakat yang sangat terpengaruh oleh badai tersebut.

Justin Bieber datang ke panggung untuk memimpin semua orang dalam doa, ”Sumbang, apapun yang Anda bisa, tidak harus banyak, hanya apa pun yang mungkin Anda berikan.”

Begitupun dengan The Rock yang berbicara tentang bagaimana keluarganya selamat dari Badai Andrew yang melanda Florida pada 1992, dan mengatakan bahwa sumbangan apa pun, tidak peduli seberapa besarnya tidak akan membuat perbedaan.

"Tidak ada orang yang aneh setelah angin topan. Tidak ada partai politik, tidak ada agenda. Ini semua tentang kelangsungan hidup dan bergabung bersama sebagai satu karena hanya itu yang penting,” ujar The Rock seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (13/9/2017).