FOTO: Posting Pose Anak Berpakaian Terbuka, Nia Ramadhani Diingatkan Netizen Bahaya Paedofil

JAKARTA - Maraknya kasus paedofilia yang belakangan sepat merebak, memang sempat membuat aktris Nafa Urbach marah. Ia bahkan sempat melaporkan kejadian yang menimpa sang putri ke pihak kepolisian untuk diusut secara tuntas.

Munculnya kasus tersebut nampaknya tak membuat aktris Nia Ramadhani takut untuk memposting foto sang putri. Bahkan belum lama ini, dirinya diketahui sempat memposting foto sang putri dengan mengenakan pakaian crop tee yang memperlihatkan pusar dan sebagian perutnya.

"Eittsss.. she does her own poses and she picks her own outfit... #igotitfrommymomma," tulis Nia Ramadhani pada keteragan foto.

(foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Unggahan tersebut ternyata membuat netizen yang justru memiliki ke khawatiran terhadap putri pasangan Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani tersebut. Bahkan mereka sempat memperingatkan bahwa saat ini cukup banyak pedofil yang berkeliaran.

"kebanyakan nonton tv fashion luar negri nih anak kyknya jd gaya baju nya begitu,banyak niru...miris diem aja emaknya. hati2 lg banyak pedofil ngeri," tulis nitasepthi.

"Ka nia hatihati ya kalau post foto mika, takut sama para pedofil kayak kasusnya ka nafa urbh," tulis @ninnezuriaty.

"Kasian gw..anak d pakein baju bgtu lagi musim fedofilll...gmna ia.bingung sm pola pkir ibunya dandanin anaknya...artis sekals holywood aj...anaknya david becham yg cew,ankany tom cruise...slalu berpkaian elegant..sopan..pdhl artis dunia kaya raya.. yg ini bingung sm pola pkir ortu mamerin puser anak..," timpal @rara_sinaga.

Meski cukup banyak akun yang menentang foto tersebut, bahkan emperingatkan bahaya pedofilia kepada Nia Ramadhani, ternyata banyak pula pujian dilontarkan untik bocah 5 tahun tersebut. Bahkan netizen banyak pula yang memuji kecantikan dari cucu Abu Rizal Bakrie tersebut.

"Bisa begitu ya cantik banget kaya ibunya sunguh2 ibarat kue Adonannya apa saja bisa sempurna banget dipandang," kicau @agustina.audi.

"Aduuuuh kk mikha nggak nahan...kebangetan cantiknya km," beber @erma_haikal.

