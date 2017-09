5 Momen Kebahagiaan Naysila Mirdad bersama Orangtua

JAKARTA - Kebahagiaan seorang anak adalah melihat kedua orangtuanya bisa bahagia bersama. Meski ayah dan ibunda Naysila Mirdad, yakni Jamal Mirdad dan Lydia Kandou telah berpisah, namun kebahagiaan keluarga ini nampaknya terus terjaga.

Terbukti dengan seringnya Naysila maupun Nana mengunggah foto mereka bersama kedua orangtuanya. Bahkan keduanya nampak akur dan tetap bahagia meski tak lagi menjadi sepasang suami istri.

Berikut, Okezone merangkum 5 momen kebahagiaan Naysila Mirdad bersama Orangtuanya,

Ulang Tahun Naysila

(foto: Instagram/@naymirdad)

Tepat 29 Mei 2017 kemarin, Naysila Mirdad diketahui telah genap berusia 29 tahun. Sama seperti masyarakat pada umumnya, ia pun diketahui sempat merayakan hari pertambahan usianya.

"Home is not a place, it's a feeling #familydinner #birthdaydinner #naymirdadsbirthday," tulis Nay pada kolom keterangan foto.

Dalam acara makan malam yang ia gelar disebuah restoran, nampak kedua orangtuanya, saudara kandung, serta kekasihnya turut menghadiri hari bahagianya tersebut. Bahkan rona wajah bahagia turut mewarnai berkumpulnya keluarga bahagia tersebut.

Kebahagiaan Nay juga sempat ia ungkapkan dalam sebuah postingan foto saat dirinya berpose bersama kedua orangtuanya. Dalam foto tersebut, Nay nampak merangkul sang ibunda yang berada disamping dirinya. Sementara sang ayah terlihat tersenyum sampil memegang lengan sang putri.

(foto: Instagram/@naymirdad)

"Happiness is having your parents around and seeing them happy. #blessed #naymirdadsbirthday #familydinner," tulisnya.

Lebaran Bersama Keluarga

(foto: Instagram/@naymirdad)

Momen lebaran seakan menjadi salah satu momen yang membahagiakan bagi Naysila Mirdad. Meski orangtuanya diketahui berbeda agama, keduanya tetap bisa saling menghormati keyakinan masing-masing, begitupun anak-anak mereka.

"Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H. Mohon maaf lahir dan batin," tulis Nay pada keterangan foto.

Dalam sebuah foto yang diunggah Nay dilebaran tahun ini, keluarga mereka nampak kompak menghadiri momen Idul Fitri tersebut. Bahkan ia juga sempat mengunggah foto keluarga besarnya yang juga turut merayakan momen lebaran kala itu.

(foto: Instagram/@naymirdad)