Tak Terima Dituding Pakai Botox, David Beckham Berang!

NEW YORK - Mantan pesepak bola, David Beckham, memang diketahui memiliki wajah yang tampan dan awet muda. Kenyataan tersebut tentu sedikit banyak membuat orang yang melihatnya adang merasa iri dengan hal tersebut.

Meski terlihat awet muda, suami Victoria Adams tersebut mengaku bahwa dirinya tak melakukan perawatan apapun untuk wajahnya. Ia bahkan sama sekali tidak menyukai anggapan netizen yang menyatakan bahwa dirinya melakukan botox demi mendapatkan wajah yang awet muda.

Hal tersebut diketahui ketika British Vogue mengunggah foto David saat menghadiri presentasi sang istri, Victoria Adams, di New York Fashion Week. Dalam foto tersebut, pria 42 tahun ini terlihat sedang duduk bersama sang anak Brooklyn Beckham, dan ajaibnya, ada netizen yang mengomentari bahwa wajah Beckham melakukan perawatan botox sehingga telihat awet muda.

"Botox looks good on David!, (Botox terlihat bagus untuk David)," tulis @stasdoeshair yang dilansir dari Aceshowbiz.

Tak terima dengan anggapan tersebut, Beckham pun diketahui mengamuk dan langsung membalas pernyataan tersebut dengan tulisan, "I don't agree with Botox miss @stasdoeshair but I'll take it as a compliment, (Saya tidak setuju dengan botox miss @stasdoeshair tetapi saya anggap itu sebagai pujian)".

Balasan dari Beckham tersebut sontak membuat para netizen melakukan perdebatan antara satu dengan lainnya. Bahkan salah statu netizen menyatakan bahwa foto yang diambil merupakan hasil photoshop dan make up sehingga wajahnya terlihat lebih mulus, meski tetap terlihat bahwa kini dirinya memiliki kerutan.

"Maybe it is just a picture effect or photoshop. And makeup that he wears makes his face look smooth. (Mungkin itu hanya efek gambar atau photoshop. Dan makeup yang dia pakai membuat wajahnya terlihat mulus)," tulis salah seorang netizen.

"I don't think he has a Botox. He has ageing lines, you can easily see it on his pictures. He isn't so old. Saya tidak berpikir dia melakukan Botox. (Dia memiliki garis penuaan, anda dapat melihatnya dengan mudah pada gambar. Dia tidak terlalu tua)," tulis netizen lain.

