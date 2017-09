Duh! Demi Lovato Terlihat Gandeng Mesra DJ Asal Los Angeles di Disneyland

CALIFORNIA - Lama tak terdengar kabarnya, aktris sekaligus penyanyi, Demi Lovato terlihat sedang berpegangan tangan dengan seorang wanita yang merupakan seorang DJ asal Los Angeles, DJ Lauren Abedini a.k.a Kittens. Keduanya terlihat sedang bersama pada Minggu, 10 September 2017 kemarin di Disneyland.

Dilansir dari Aceshowbiz, pelantun Sorry Not Sorry tersebut terlihat mengenakan kaos berwarna putih dengan celana jins sobek berwarna hitam. Penampilannya semakin menarik dengan ditambah dengan anting-anting dan kemeja tartan yang diikat di pinggangnya.

(Baca Juga: Foto Bersama, Demi Lovato Balikan dengan Valderrama?)

Sementara Lauren terlihat berpakaian santai dengan mengenakan tank top tipis dan bra yang dipadukan dengan celana bermotif army seta tas selempang.

Penyanyi berusia 25 tahun ini terlihat tersenyum sambil berjalan beriringan bersama Lauren. Ia bahkan nampak senang saat dirinya dan Lauren bisa menikmati permainan roller coaster, California Screamin' di Disney's California Adventure. Bahkan keduanya diketahui mengambil kursi paling depan saat menikmati wahana tersebut.

(Baca Juga: Dituding David Beckham Pakai Botox, Victoria Adams: Dia Punya Tubuh yang Hebat)

Foto keduanya pertama kali tersebar ke internet, diketahui lantaran unggahan dari akun Twitter milik @toldbykendra. Dalam unggahannya, ia sempat memposting foto Demi dan Lauren sedang berpegangan tangan di Disneyland.

"Good morning to Demi Lovato and her possible girlfriend and no one else. (Selamat pagi untuk Demi Lovato dan mungkin pacarnya dan tidak ada yang lain)," tulis @toldbykendra dalm akun Twitternya.

Melihat unggahan tersebut, para penggemar Demi Lovato lainnya juga sempat ikut berkomentar.

(Baca Juga: Diduga Sebarkan Foto Tanpa Izin, Paparazzi Peter Cepeda Tuntut Gigi Hadid Atas Pelanggaran Hak Cipta)

"Demi Lovato is the gay icon we deserve," tulis @bradentbh.

"Demi Lovato has a girlfriend..... I'm shook.... But I love it!!!!!" tulis @cloudlybutera.

"Demi's Girlfriend thoooooo omg gorgeous. And I have been waiting for forever lol." tulis @Lupe_2m.

Anggapan bahwa Demi Lovato merupakan seorang lesbi muncul usai dirinya merilis single Cool fot the Summer yang liriknya diasumsikan tentang seseorang yang menjadi seorang lesbian. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Demi nampak tidak menampik hal tersebut.

"I'm not confirming and I'm definitely not denying. (Saya tidak membenarkan dan saya pasti tidak menyangkal)," ujarnya saat itu.

(Baca juga: Ssst.. Ben Affleck dan Lindsay Shookus Umbar Kemesraan saat Nonton Tenis)

Isu mengenai kelainan seksual yang ia miliki semakin merebak ketika dirinya menyatakan bahwa semua lagu yang dibawakannya, diambil dari kisah pribadi.

"All of my songs are based off of personal experiences. I don't think there's anything wrong with experimentation at all. (Semua lagu saya didasarkan pada pengalaman pribadi. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan itu sama sekali)," tukasnya.