Tanpa Anak, Angelina Jolie Mengaku Takkan Membuat First They Killed My Father

WASHINGTON – Setelah mengakui bahwa ia ingin melihat anak-anaknya bermain di Hollywood, Angelina Jolie mengatakan bahwa dia tidak akan membuat film ‘First They Killed My Father’ tanpa Maddox Jolie-Pitt.

Saat di red carpet Tronto International Film Festival, aktris berusia 42 tahun ini mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah menilai anaknya sendiri, tapi Jolie juga tak bisa melakukan film ini tanpa anak adopsinya tersebut.

"Saya tidak pernah bisa menilai anak saya sendiri, tapi saya tidak dapat melakukannya tanpa dia dan saya tidak dapat mengatakannya tentang setiap produser yang pernah saya tangani,” ujar Jolie.

Sebelumnya, bintang ‘Maleficent’ itu telah mengajak Maddox, dan juga Pax, Zahara Jolie-Pitt (12), Shiloh Jolie-Pitt (11), Knox Jolie-Pitt (9), dan Vivienne Jolie-Pitt (9), untuk berkolaborasi, pada sesuatu yang kreatif seperti film misalnya di masa depan.

"Saya mungkin bermimpi. Jika saya ingin terus berada di pekerjaan ini, saya akan senang bekerja dengan anak-anak saya jika mereka memilih untuk menjalankan pekerjaan ini," ungkap Jolie.

Diketahui, film 'First They Killed My Father' akan segera tayang di bioskop dan streaming pada tanggal 15 September.

Sekadar mengingatkan, Jolie telah resmi bercerai dengan Bradd Pitt . Awal gugatan itu dilayangkan tepat setelah pertengkaran hebat antara Pitt dan Maddox di pesawat yang membawa mereka pulang dari Prancis.

Tak lama setelah gugatan cerai didaftarkan oleh Jolie, muncul rumor yang menyatakan jika penyebab gagalnya rumah tangga Pitt dan Jolie adalah karena sang aktor berselingkuh dengan Marion Cotillard, lawan mainnya di film Allied. Demikian dinukil dari Eonline, Rabu (13/9/2017).