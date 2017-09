Tolak Kehadiran Spin-off Fast and Furious, Tyrese Gibson Bikin Surat Terbuka untuk Dwayne Johnson

LOS ANGELES – Publik pasti masih ingat tentang kabar akan dibuatnya spin-off Fast and Furious yang berfokus pada Luke Hobbs setelah kesuksesan Fate of the Furious tahun ini. Ide adanya spin-off Fast and Furious ini ternyata tak sepenuhnya disetujui para pemain dan menyebabkan perselisihan.

Setidaknya itulah yang terlihat dari aktivitas Tyrese Gibson di Instagram. Pemeran Roman Pearce itu menolak adanya film tentang Hobbs dan meminta Johnson menunda penggarapan film yang berfokus pada karakternya tersebut. Alasannya?

Gibson tak ingin kehadiran film Hobbs mengganggu penggarapan sekuel Fast and Furious. Sejauh ini, Fast and Furious 9 dijadwalkan rilis pada 19 April 2019, sementara Fast and Furious 10 pada 2020.

Penolakan Gibson pada film solo Hobbs ditunjukkannya lewat komentar di salah satu postingan Instagram Johnson. Gibson mencoba mengingatkan Johnson tentang momen-momen bersama yang hanya ada di keluarga Fast and Furious selama ini.

“Jika kau terus maju dengan #HobbsMovie, kau dengan sengaja mengabaikan momen heart to heart yang kita punya. Aku tak ingin mendengar apapun darimu sampai kau ingat apa yang kita bicarakan. Aku ada di timeline-mu karena kau tak menjawab pesanku. #FastFamily adalah sebuah keluarga. Kita tidak terbang sendiri,” komentar Gibson seperti dilansir Entertainment Weekly, Rabu (13/9/2017).

Gibson tak berhenti sampai di situ. Selasa kemarin, aktor yang baru saja menikah itu membuat postingan panjang yang ditujukan pada Johnson. Dalam caption panjangnya, Gibson berjanji akan menghapus postingan itu jika Johnson menghubunginya.

“Aku tidak pernah dan tak akan pernah punya masalah dengan bintang film besar ini. Dia adalah saudaraku. Sederhana, aku hanya mencoba menggapainya karena dia tak mau menghubungiku balik soal #HobbsMovie solo ini. Aku ingin kau syuting. Hanya saja tidak sekarang karena tanggal rilis #Fast9 sudah diumumkan dan kita tak boleh mengecewakan fans #FastFamily setia kita atau FANS setia Fast and Furious dengan memundurkan jadwal rilis. Tidakkah kau melihat bagaimana (sukses) besarnya #Fast8? Itu karena kita mengumumkan dan menepati tanggal rilis kita, bro,” tulis Gibson dalam caption panjangnya.

Di postingan kedua, Gibson menulis, “Begitu kau menghubungiku balik, aku akan menghapus postingan ini.”

Keluarga Fast and Furious sepertinya mendapat cobaan berat tahun ini. Sebelumnya, Michelle Rodriguez mengancam untuk keluar dari salah satu seri terlaris di dunia itu karena merasa tak puas dengan perlakuan pada karakter perempuan yang ditunjukkan di film-film Fast and Furious selama ini.