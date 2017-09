Wow! Jamie Foxx akan Perankan Mike Tyson, Cocok Nggak Ya?

LAS VEGAS - Setelah namanya melambung karena kisah percintaannya yang baru terungkap bersama Katie Holmes, Jamie Foxx membuat kejutan baru. Kali ini bukan tentang asmaranya bersama mantan Tom Cruise itu, tetapi kabar mengejutkan itu datang dari industri perfilman.



Jamie Foxx dikabarkan akan bermain dalam film biografi petinju legendaris, Mike Tyson dan berperan sebagai karakter utama.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Mike Tyson sendiri. Ia mengungkapkan, kesepakatan terkait film tentang dirinya sangat mengejutkan, yakni Jamie akhirnya akan menggambarkan dirinya melalui film garapam Martin Scorsese.



"Ya, ini benar kabar yang sekarang beredar ini. Jamie Foxx memang telah menandatanganinya (kerja sama film). Pembuatan film-nya sih belum mulai, tapi akan terjadi," kata Mike Tyson di Las Vegas, seperti dikutip dari The Sun, Rabu (13/9/2017).



Untuk pembuatan film biografinya tersebut, sutradara legendaris Amerika Serikat, Martin Luciano Scorsese turun langsung dalam pengerjaan proyek ini. Sutradara kelahiran New York itu sebelumnya telah sukses dalam film Goodfellas dan Taxi Driver.



Film biografi ini tak hanya menceritakan pertempuran Mike Tyson di atas ring saja. Tetapi juga tentang kehidupannya yang penuh kontroversial. Mike mengatakan, bahwa ada sejumlah adegan dalam film itu yang "tak nyaman" dilihat.



Petinju Brownsville ini tercatat pernah dihukum karena kasus perkosaan dan dipenjara selama enam tahun pada 1992. Setelah ia kembali, Mike pun kembali membuat ulah dengan menggigit telinga lawan, Evander Holyfield. Akibatnya, Mike dilarang 'manggung' di ring.



"Banyak orang yang tak menyukai hal-hal yang telah aku lakukan di hidupku," aku Mike.

Sementara aktor yang mendapatkan peran sebagai Mike Tyson, Jamie Foxx sendiri merupakan aktor kawakan sekaligus komedian dan penyanyi. Jamie terlibat dalam sejumlah film seperti Django Unchained, The Soloist, Ray, dan Ali. Berkat bermain di salah satu filmnya, Ray, Jamie Foxx diganjar Academy Award for Best Actor pada 2004.



Seorang sumber yang terlibat dalam film ini mengatakan, mendapatkan peran Mike Tyson membuat Jamie pergi ke gym. "Ia nampak lancar-lancar saja berlatih meninju pada bantalan. Tapi saat mencoba, 'fight' dia belum bagus," katanya.



"Kalau ingin main bagus sebagai Mike Tyson, dia harus berlatih lagi. Ini memang impian Jamie untuk memerankan Mike Tyson. Mike tahu itu," tandasnya.