Patty Jenkins Cetak Sejarah Jadi Sutradara "Wonder Woman 2" Termahal di Hollywood

Wonder Woman 2 (foto: Clay Enos/Warner Bros/Kobal/Rex/Shutterstock)

JAKARTA - Patty Jenkins telah menandatangani kontrak untuk membuat sekuel Wonder Woman musim panas ini, dalam sebuah kesepakatan, Jenkins akan menjadi sutradara perempuan dengan bayaran tertinggi pada sejarah Hollywood.

American film director berusia 46 tahun itu akan mendapatkan USD8 juta untuk mengarahkan, memproduksi dan menulis film superhero. Namun, ia juga akan menerima potongan berat dari akhir film ini.

Jenkins akan kembali bekerja sama dengan bintang Gal Gadot yang telah setuju untuk mengembalikan peran utamanya.

Wonder Woman 2, yang merupakan seni dari Extended Universe DC di Warner Bros. Ditetapkan untuk rilis pada Desember 2019.

Film yang tayang perdana pada musim panas ini meraup USD409 juta di dalam negeri dan USD813 juta di seluruh dunia. Jenkins datang sebagai sutradara Wonder Woman sebagai pengganti Michelle McClaren.

Bulan lalu, Jenkins telah mengambil alih tugas sutradara Titanic James Cameron yang telah menggambarkan Wonder Woman dalam sebuah wawancara sebagai 'ikon yang objektif' dan film tersebut sebagai 'langkah mundur.'

Jenkins men-tweet,"Ketidakmampuan James Cameron untuk memahami apa Wonder Woman, atau singkatan untuk wanita di seluruh dunia tidak mengejutkan karena, meskipun, dia adalah pembuat film yang hebat, dia bukan wanita,"

"Tidak ada wanita yang benar dan salah yang kuat. Dan penonton wanita besar yang membuat film ini menjadi hit pasti bisa memilih dan menilai ikon perkembangan mereka sendiri," tambah Jenkins.

Diketahui, film Wonder Woman masih belum berhenti mencetak rekor di bioskop sejak dirilis Juni 2017. Yang terbaru, Wonder Woman dinobatkan sebagai film superhero dengan pendapatan kotor tertinggi dunia.

Ini diyakini tak akan menjadi persaingan terakhir antara Wonder Woman dan Deadpool. Pasalnya, kedua film sama-sama sedang menyiapkan sekuel kedua mereka. Wonder Woman 2 ditargetkan rilis akhir 2019, sementara Deadpool 2 akan tayang setahun lebih dulu pada 2018.

Di sisi lain, Wonder Woman juga diperkiraan akan memecahkan rekor pendapatan film superhero lainnya. Untuk kancah lokal, Wonder Woman dipercaya akan segera mematahkan pendapatan Spider-Man arahan Sam Raimi.

Sebelumnya, Wonder Woman juga sudah menobatkan diri sebagai yang terbaik dalam skala penjualan dari pada film Warner Bros sebelumnya, Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Hanya setelah 28 hari tayang di bioskop, Wonder Woman dinyatakan sebagai film dari DC Extended Universe yang memiliki pendapatan kotor tertinggi melewati Batman vs Superman: Dawn of Justice yang mencapai USD330,3 juta kala itu. Demikian dikutip dari Dailymail.