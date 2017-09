Sukses Mencekam, Ini Kata Stephen King soal Film Horor IT

JAKARTA – Karya dari Stephen King memang membuat banyak orang penasaran, terlebih saat membaca orang-orang memiliki rasa takut selama berpuluh-puluh tahun. Dan kini, novel karyanya menjelma menjadi film yang ditunggu-tunggu penggemarnya.

Dilaporkan Dailymail, penonton film dari karya Stephen King terlihat tampak bersemangat saat mengetahui novel horor itu menjadi layar lebar. Dan saat tayang perdana, film tersebut mampu mencetak angka lebih dari USD123 juta pada akhir pekan di AS.

Penulis berusia 69 tahun itu mengatakan bahwa kesuksesan box office terbarunya didasarkan pada struktur kejahatan.

“Saya membagi dua cara jahat. Ada di dalam kejahatan dan ada kejahatan dari luar,” ujar King.

Film horor ini secara resmi memiliki pembukaan terbesar ketiga pada 2017, lebih banyak daripada film "Spider-Man: Homecoming," yang hanya menghasilkan USD117 juta. Sedangkan "Beauty and the Beast" dan "Guardian of the Galaxy Vol. 2" hanya mendapatkan USD6,7 juta.

"Ada sesuatu yang sangat istimewa dari cerita itu sendiri, seperti filmnya, dan pemasarannya. Bintang-bintang sejajar dengan ini, dan kita masih memiliki ruang untuk tumbuh akhir pekan ini,” ungkap Kepala Distribusi Warner Bros, Jeff Goldstein.

Karya Stephen King, yakni film horor “IT” mendapatkan peringkat baru pada Rotten Tomatoes sebesar 87 persen dan B+ pada CinemaScore. Rincian gendernya dilaporkan 51% perempuan dan 49% laki-laki. Sekitar dua pertiga penonton telah berusia di atas 25 tahun.

Pemutaran perdana film ini sebagian besar belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan rekor debutan September terbesar yang ditetapkan oleh "Hotel Transylvania 2" pada 2015 dengan USD48,5 juta, dan akhir pekan pembukaan terbesar yang diiringi oleh film horor atau supernatural "Paranormal Activity 3" yang hanya memperoleh USD52,6 juta di 2011.

Ketika sampai pada peluncuran film R-rated, "IT" hanya jatuh ke "Deadpool" yang mengubah permainan pada 2016 dengan pembukaan USD132,4 juta. Film ‘IT’ mencetak sejarah pada akhir pekan ketika Badai Irma mengancam sebagian besar Florida dan Georgia, yang dapat mengurangi kehadiran sebanyak 5 persen.

Berdasarkan novel suspensi 1986 dengan nama yang sama, film tersebut mengikuti sekelompok anak-anak yang diintimidasi di kota Derry yang bergabung saat seorang shapeshifter mengambil penampilan badut jahat mulai memburu anak-anak tersebut.

"Saya telah menulis buku-buku yang berhubungan langsung dengan gagasan bahwa iman memungkinkan untuk melawan monster. Anak-anak itu, mereka satu-satunya yang masih bisa percaya pada monster. Anda harus memiliki iman, dan Anda harus percaya bahwa kebaikan akan menang atas kejahatan,” kata King seraya menceritakan film tersebut.

Film horor “IT” juga diperkirakan akan menarik lebih dari USD60 juta dari 46 pasar di luar negeri. Disutradari oleh Andy Muschietti dari Argentina, yang dikenal dengan film horor 2013 "Mama". Bill Skarsgard berperan sebagai Pennywise the Clown, yang meneror anak-anak muda di Derry, Maine.

Pemain lainnya termasuk remaja Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, dan Jackson Robert Scott dalam peran pendukungnya.

Peristiwa itu membuat Open House "Home Again" tertinggal jauh. Komedi romantis Reese Witherspoon yang dipimpin harus menghasilkan USD9 juta akhir pekan ini dari 2.940 lokasi.

Proyek senilai USD15 juta. Film itu disutradarai oleh Hallie Meyer-Shyer, putri Nancy Meyers, yang juga menggarap film tersebut sebagai produser. Cerita berpusat pada karakter Witherspoon, di mana ibu dua anak yang secara tak terduga memiliki tiga pemuda yang tinggal dengannya menyusul perpisahan baru-baru ini dari suaminya.

Paul Dergarabedian, seorang analis media senior di comScore, menghubungkan kesuksesan film tersebut dengan "universalitas ketakutan badut" yang menciptakan sebuah acara bagi para penggemar yang keluar untuk menjadi takut secara massal di lingkungan komunal bioskop.

Dia menambahkan,"Kampanye pemasaran dengan cemerlang membangkitkan rasa heran, ketakutan, dan keberanian remaja dalam menghadapi kejahatan sejati yang secara sempurna diwujudkan oleh Bill Skarsgard seperti Pennywise. Itu, seiring dengan banyaknya pemeran aktor muda dan film yang menyampaikan pada janji pemasaran itu, membuat film ini menjadi penampil yang menakjubkan."