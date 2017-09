Sibuk Kerja, Ini Cara Unik Nadia Mulya Awasi Tumbuh Kembang Anak

JAKARTA - Sibuk mengurus pekerjaan tidak lantas membuat Nadia Mulya lalai dalam hal pengawasan anak. Saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Nadia pun mengaku punya cara unik tersendiri dalam mengawasi tumbuh kembang anak.

"Setiap malam aku sama suami dan anak-anak duduk di meja makan. Kita catat si kakak pulang jam sekian kegiatannya demikian," kata Nadia Mulya, Senin (11/9/2017).

Selain cara yang tergolong unik diatas, Nadia rupanya tetap mengikuti metode-metode umum yang lazim diterapkan saat ini seperti memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut Nadia, keberadaan teknologi semacam video call cukup memudahkan tugasnya sebagai ibu.

"Bagi aku nomor satu kerjasama dengan suami, ibu, ibu mertua, ART dan memanfaatkan teknologi," katanya.

Sementara dari sisi kedekatan antara ibu dan anak, Nadia Mulya mengatakan bahwa dirinya enggan memosisikan diri sebagai sahabat bagi anak. Mengikuti cara didik yang diterapkan orang tuanya, Nadia memberikan batasan dengan tujuan agar kodrat sebagai ibu dalam keluarga tetap utuh.

"Walaupun kita bisa curhat ke orang tua tapi kita harus punya rasa segan atau hormat. Itu yang buat aku bisa survive ketika kuliah di luar. Aku pikirannya jangn sampai bikin malu orang tua gue, dan it works for me. Aku disiplin banget. Menurut mereka aku mama monster," ungkap Nadia Mulya.