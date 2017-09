Isu Ridho Rhoma Gunakan Narkoba Lagi, Pengacara: Kemungkinannya 50:50

JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari Ridho Rhoma. Menurut rumor yang beredar, Ridho disebut-sebut sempat mendapat tawaran untuk memakai narkoba di sel tahanan.

Mengenai rumor tersebut, sang kuasa hukum, Ismail Ramli sempat dimintai pendapat usai mendampingi sidang Ridho di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (12/9/2017). Sayang, Ismail belum dapat memberikan kepastian.

"Itu saya belum kroscek ya secara detail. Kemungkinannya 50:50 lah. Yes or not. Saya belum mendalami itu," ucap Ismail.

Seperti diketahui, Ridho Rhoma memang terseret perkara hukum akibat penyalahgunaan narkoba. Saat diringkus di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada akhir Maret 2017, Ridho kedapatan membawa paket sabu seberat 0,76 gram beserta alat hisapnya.

Kendati belum dapat memberikan kepastian mengenai kebenaran rumor tersebut, Ismail Ramli memastikan bahwa kemungkinan Ridho kembali memakai narkoba sangat kecil. Pasalnya, Ridho ditempatkan di tahanan yang sebagian besar berisi warga binaan dengan usia lebih tua.

"Insya Allah di blok yang Ridho tempati ini clear dari narkoba," tandas Ismail.