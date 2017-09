Akhirnya, Laudya Cynthia Bella Bongkar Sosok Mak Comblang Perjodohannya dengan Engku Emran

JAKARTA - Aktris peran Laudya Cynthia Bella kini tengah menyandang status sebagai seorang istri setelah berulang kali kandas saat menjalin hubungan asmara. Tak heran jika setiap momen kebahagiaan dan rasa syukurnya atas pernikahan yang digelar pada 8 September 2017 tersebut terus ditunjukkan melalui akun Instagram pribadinya.

Pada salah satu unggahannya, wanita kelahiran Bandung, 29 tahun lalu ini juga membongkar tentang sosok yang menjadi mak comblang dalam perjodohannya dengan Engku Emran. Tak lain adalah teman yang pernah bermain satu film dengannya yakni Nora Danish juga sang suami.

"Terima kasih Tuhan Allah SWT, Anda kirimkan dia lewat my sheillalaaaa @noradanish & ababaaang @boss_nedThank you lovely couple,and thank u juga untuk kaka tuaku sayang @niesakhaliltemenin aku masa first date . Hahahahahaa love u guys🙏🏼❤️ ," tulisnya dalam akun @laudyacynthiabella.

Sebelumnya, Bella menuliskan perasaannya saat ini bersama suami juga putri sambungnya yakni Aleeysa. Ia merasa bahwa jodoh yang telah digariskan Tuhan menjadi salah satu keberuntungannya dalam hidup yang patut disyukurinya.

"Saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya saat ini. Saya hanya ingin mengatakan betapa beruntungnya saya, saya telah menemukan jodoh saya Insya Allah sampai jannah...," tulis Bella.

Pertemuan Bella dengan Engku Emran terjadi lima bulan yang lalu. Meskipun proses perkenalan dan pernikahan tak memakan waktu yang lama, namun bintang film Virgin ini berharap pernikahannya tersebut menjadi kali pertama dan terakhir.

Hubungan antara Bella dengan pengusaha asal Malaysia ini tak banyak tercium oleh publik. Mereka kian menutupi sehingga menjadi tanda tanya besar dan terjawab pada 8 September kemarin saat keduanya menggelar akad nikah di Negeri Jiran.

Sebelumnya, Bella sempat mengadakan lamaran dengan keponakan Jusuf Kalla, Afifuddin Suhaeli Kalla tepat pada 29 Januari 2017. Namun hal tersebut nyatanya tak sampai ke pelaminan dan masih menyisakan tanda tanya besar.