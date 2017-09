Sempat Berduet, Zayn Malik Enggan Komentari Kritikan untuk Dua Single Taylor Swift

CALIFORNIA – Di luar ‘drama’ yang disuguhkan Taylor Swift di balik dua single barunya, Zayn Malik, mengaku eggan mencampuri karier bermusik teman duetnya itu. Seperti diketahui, banyak kontoversi menyelubungi Look What You Made Me Do yang dirilis Swift, pada 24 Agustus 2017.

Video klip lagu itu pun disebut-sebut kental dengan nuansa permusuhan. Tak sekadar balas menyindir Kanye West dan istrinya, Kim Kardashian, penyanyi 27 tahun itu juga kembali mengungkit permusuhannya dengan Katy Perry.

Namun, di balik semua kontroversi itu, Swift sukses melambungkan Look What You Made Me Do ke puncak Billboard Hot 100. Sementara …Ready for It? memulai debutnya dengan menduduki peringkat keempat Billboard Hot 100.

“Tentu saja aku mengetahui kritik yang dilontarkan kepadanya. Tapi, aku memilih untuk tak mendengarkan semua itu,” kata mantan personel One Direction tersebut.

Dia menambahkan, “Aku menganggap dia sebagai seorang artis. Dia keren dan layak menerima semua kesuksesan itu karena dia bekerja keras untuk menggapainya. Seperti itulah aku melihat dia. Aku pernah berduet dengannya dan itu menyenangkan karena dia profesional.”

Pada awal tahun 2017, Zayn dan Swift berkolaborasi dalam I Don’t Want to Love Forever, yang merupakan soundtrack film drama erotis, Fifty Shades Darker. “Selain itu, dia juga dekat dengan pacarku (Gigi Hadid), mereka teman baik. Saya tak punya kalimat jelek apapun tentang dia. Itu karena bagiku, dia keren,” kata Zayn, seperti dikutip dari People, Selasa (12/9/2017).

Dalam wawancara itu, Zayn juga menjelaskan alasan mengapa dia absen dalam MTV Video Music Awards yang digelar di The Forum, California, pada 27 Agustus 2017. Padahal, dia dan Swift memenangkan trofi Best Collaboration dalam ajang tersebut. “Saat itu, saya sedang bekerja di studio. Saya sedang menulis (lagu),” ujarnya.

Meski belum menyebutkan kapan akan merilis album studio kedua, namun Zayn sempat membocorkan proses pembuatannya. Melalui Instagram dia menuliskan, “Setiap hari aku menemukan lagu baru dan menukar (lagu) lainnya. Itu kenapa, aku belum memiliki jadwal pasti untuk tanggal rilis album ini. Meski album ini hampir rampung dan semua materinya telah terkumpul, aku masih mengubah ini dan itu.”

Zayn memastikan, bahwa album barunya akan lebih menyenangkan, mainstream, dan lebih menghentak. Pada 7 September 2017, dia merilis video klip Dusk Till Dawn, tembang kolaborasinya bersama Sia. Video klip itu terbilang epik, karena digarap oleh sutradara The Amazing Spider-Man, Marc Webb.