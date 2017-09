Ajak Semua Anaknya, Angelina Jolie Santai Ladeni Para Fans saat Hadiri Toronto Film Festival

JAKARTA - Seakan tak peduli dengan perceraiannya dengan Brad Pitt, aktris Angelina Jolie diketahui tetap menghadiri acara Toronto International Film Festival, di Kanada. Bahkan tak sendiri, dirinya diketahui membawa kelima anak-anaknya untuk ikut menyaksikan pemutaran perdana film The Breadwinner pada hari Minggu, 10 September 2017.

Mengenakan pakaian berwarna putih tanpa lengan, wanita 42 tahun ni mengajak serta kelima anaknya, Zahara, Shiloh, dan si kembar Knox dan Vivenne, untuk berjalan bersama di atas red carpet. Bahkan ia sempat meladeni permintaan para penggemar yang hadir disana untuk berfoto dan memberikan tanda tangan.

Bukan hanya sekali aktris sekaligus sutradara ini mengajak serta anak-anaknya untuk menghadiri undangan sebuah acara. Akhir pekan lalu, ia bahkan diketahui membawa keenam anaknya, termasuk Maddox, dan menghadiri Festival Film Telluride di Colorado untuk pemutaran perdana film barunya yang lain.

Usai menyapa penggemar, Jolie yang berperan sebagai produser dalam film animasi The Breadwinner diketahui langsung bertemu dengan sutradara Nora Twomey dan Saara Chaudry, yang mengisi suara tokoh Pavana dalam film animasi tersebut. Ia bahkan juga menyempatkan diri untuk menghampiri beberapa pemain fim direktorial terbarunya, berjudul First They Tilled My Father.

The Breadwinner sendiri merupakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel laris karangan Devorah Ellis, yang terbit di tahun 2000. Film animasi yang dijadwalka. tayang pada 17 November 2017 mendatang ini, menceritakan tentang seorang gadis bernama Parvana yang berasal dari Afghanistan dan dikuasai oleh Taliban. Parvana bahkan dipaksa untuk berpakaian layaknya pria untuk bekerja dan membantu ibunya usai sang ayah ditangkap dan dibawa pergi. Demikian seperti dilansir dari People.