Cindy Crawford hingga Jennifer Lopez Kenang Tragedi 9/11 dengan Tagar #Never Forget"

NEW YORK - Tragedi runtuhnya menara kembar World Trade Centre (WTC) dan Pentagon, Washington DC, nampaknya menjadi sebuah hal yang patut dikenang oleh warga Amerika Serikat. Bagaimana tidak, pada 11 September 2001 lalu, secara mengenaskan bangunan tersebut runtuh dan menewaskan kurang lebih 3000 korban jiwa.

Untuk memperingati peristiwa tersebut, para selebritipun nampak mengenangnya dengan mengunggah kembali foto WTC dan berbagai kalimat di akun sosial media mereka. Bahkan mereka juga menambahkan hastag Never Forget dalam unggahan mereka.

Salah satu selebriti yang juga ikut menuliskan hal tersebut ialah Cindy Crawford. Wanita yang berprofesi sebagai seorang supermodel ini mengenang hal tersebut dengan mengunggah foto Patung Liberty dengan tulisan 'I love New York'.

Tak hanya Cindy, selebriti lain yang juga ikut mengenang kejadian tersebut ialah Jennifer Lopez, Eva Longoria, Lea Michele, Hugh Jackman, dan Ben Stiller. Bahkan mereka mengunggah foto mereka dengan foto yang cukup menyentuh hati, bagi siapapun yang melihat.

Penyanyi Jennifer Lopez yang menuliskan kalimat "We will ALWAYS remember #NeverForget" dalam akun Instagramnya lengkap dengan pemandangan kota New York dan cahata berwarna biru dari kedua menara kembar tersebut. Dalam foto tersebut, kalimat '16 years later we remember' juga turut mewarnai unggahan dari pelantun Jenny From the Block tersebut.

Selanjutnya ada Olivia Munn yang mengunggah foto kota New York saat matahari dengan caption '#NeverForget". Lea Michele juga ikut mengenang peristiwa 9/11 dengan mengunggah foto peta kota New york warna hitam dan hati berwarna emas, serta tulisan "#alwaysremembered".

Sementara itu Lily Collins mengunggah foto mawar putih yang diletakkan di atas tulisan dengan nama Charles Maruo, dan Josh duhamel mengunggah sebuah surat berisikan catatan tentang apa yang harus dipelajari dari kerjadian tersebut.

"If we learned nothing else from this tragedy, we learned thag life is short and there is no time for hate," bunyi surat yang diunggah Josh Duhamel tersebut.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya di Pentagon juga sempat memberikan ucapan belasungkawa pada para korban 9/11. Ia bahkan berharap agar Amerika tidak akan pernah lagi memberikan perlindungan yang aman bagi teroris yang ingin menghancurkan bangsa dan martabatnya.

"Kami menjelaskan kepada pembunuh buas ini, bahwa tidak ada sudut gelap di luar jangkauan kita, tidak ada tempat perlindungan di luar jangkauan kita, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di manapun di bumi yang sangat besar ini," tutur Trump pada pidatonya.