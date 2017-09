20 Jam Unggah 1.000 Foto, Raisa dan Hamish Kelelahan

JAKARTA - Pasangan suami istri Raisa Adriana dan Hamish Daud diketahui baru saja melangsungkan pernikahan pada Sabtu 3 September 2017. Seminggu setelahnya, yakni pada 9 September 2017, keduanya diketahui langsung merayakan kembali resepsi pernikahan mereka di Bali.

Sebelum keduanya menikah, hingga setelah menikah, postingan foto kemesraan mereka selalu dipenuhi oleh para netizen. Bahkan seolah senang melihat rasa patah hati penggemarnya, baik Raisa maupun Hamish terus-terusan mengunggah foto kebahagiaan mereka.

Seperti yang diunggah pelantun Could It Be ini beberapa waktu lalu, usai melangsungkan resepsi pernikahannya di kawasan Jakarta Pusat. Keduanya nampak kelelahan usai menghadapi hari panjang dan melelahkan dengan banyaknya tamu yang mengajak keduanya berselfie ria.

"20 hours and 1.000 selfies later...," tulis Raisa pada akun Instagram pribadinya.

(foto: Instagram/@raisa6690)

Dalam foto tersebut, nampak pasangan baru ini sedang terududuk di atas sebuah sofa berwarna krem. Hamish yang masih mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi, vest, dan sepatupun nampak duduk di atas sofa tersebut.

Demikian pula sang istri, Raisa Adriana yang jiga merasakan kelelahan uang sama dengannya. Ia nampak merebahkan kepala dan badannya di atas dada bidang Hamish. Keduanya bahkan kompak menampakkan wajah kelelahan dengan bunga yang terjatuh di atas lantai berkarpet biru.

Unggahan Raisa tersebut sontak membuat netizen yang meramaikan pernikahan mereka dengan hastag Hari Patah Hati Nasional ikut berkomentar. Mereka bahkan nampak kesal melihat kemesraan antara Raisa dan Hamish yang notabenenya merupakan pasangan suami istri.

"Hari patah hati nasionalnya blm kelar2 kalo model kayak gini," tulis jhonny_anthony.16.

"Gua block ajalah akun ini bro,,, pedih hati gua," tulis derryputra_r.

