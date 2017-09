Ketika Sejumlah Selebriti Hollywood Kenang Peristiwa 9/11

NEW YORK - Artis Hugh Jackman, Ben Stiller, dan Eva Longoria mungkin merupakan salah satu dari sekian banyak selebriti Hollywood yang mengingat tragedi 11 September 2001. Kala itu, gedung World Trade Centre atau WTC, New York dan Pentagon, Wahington D.C, hancur dan menewaskan hampir 3000 lebih nyawa manusia.

Tak hanya itu, dalam tragedi serangan teror 9/11, 6000 orang bahkan mengalami luka-luka. Hal tersebut tentu menjadi salah satu sejarah buruk bagi Amerika Serikat, mengingat besarnya teror 16 tahun lalu.

Para selebritipun diketahui sempat mengeluarkan suara mereka dan memberikan pendapat mereka bagi peristiwa mengenaskan tersebut.

“Thinking of all those who put themselves in harm’s way to save lives on 9/11. And those who are no longer with us. #Respect #NYC,” tulis Stiller.

“Forever in our hearts and minds,” tulis Jackman di akun Twitternya dengan menyertakan foto pemadam kebakaran.

“Sending love to everyone hurting today,” tulis vokalis Paramore, Hayley Williams. “#NeverForget the victims, the responders, and the strength of NYC.” sambungnya.

Tak hanya sekedar membagikan foto dan menuliskan kalimat-kalimat untuk mengenang tragedi tersebut. Para aktris inipun turut menggunakan hastag Never Forget, untuk mengenang peristiwa 9/11 tersebut. sambil menyertakan gambar cahaya yang berada di menara kembar tersebut selama bulan September.

“United we stand. #neverforget #September11,“ tulis Mark Wahlberg.

“In memory of those we lost on 9.11.01. Our hearts will never forget,“ tulis Wendy Williams.

“#NeverForget #September11th #NewYork #TributeInLight,“ tulis Sara Ramilez.

