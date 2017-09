Janet Jackson Menangis Tersedu di Atas Panggung, Kenapa Ya?

HOUSTON - Setelah dikabarkan menikah dan menghilang dari dunia hiburan, Janet Jackson belum lama ini mengejutkan penggemarnya karena tangisannya yang tersedu-sedu di atas panggung saat konser di Houston.

Konser yang digelar di Toyota Center, Houston tersebut merupakan bagian tur konsernya yang sempat ditunda karena sang diva mengandung dan melahirkan putra pertamanya, Eissa. Ia juga dikabarkan kini sedang proses perceraian dengan Wissam Al Mana yang dinikahinya lima tahun lalu.

Panggung di Toyota Center, Houston tersebut menjadi saksi biksu pecahnya tangisan penyanyi pop tersebut saat menyanyikan lagi What About-nya. Ia menutupi wajahnya dengan satu tangan, membungkuk, dan tersedu-sedu di atas panggung selama beberapa detik.

"This is me," kata Janet usai menangis di atas panggung, seperti dinukil dari E! News.

Bila ditilik dari lagunya tersebut, What About-nya Janet Jackson memang terkesan sedih, yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya saja di bagian lirik ini: What about all the s--t you've done to me? / What about the times you hit my face? / What about the times you kept on when I said no more, please?"

Bahkan, bukan kali itu saja bintang pop yang kini berusia 51 tahun itu tampil emosional di atas panggung saat membawakan lagu itu. What About-nya juga pernah membuat dia emosional saat perhentian konser pertamanya di Lafayette, Louisiana pada Kamis lalu.

Sebelumnya, Janet memang sangat jarang melantunkan lagu yang membuatnya emosional dan terisak-isak di panggung itu. Sebelum konsernya di Louisiana, Janet terakhir membawakan lagu itu pada 1999.

Seperti diketahui, pada Juli tahun lalu, Janet menunda tur Unbreakable-nya dan memberikan pernyataan bahwa dirinya dan sang suami sedang merencanakan keluarga mereka. Lantas, bintang pop tersebut hamil dan melahirkan pada Januari 2017.

Namun, hanya tiga bulan berselang setelah menyambut kelahiran anak pertama mereka, Janet dan Wissam tiba-tiba dikabarkan berpisah. Perpisahan ini sekaligus menandai ketiga kalinya Janet berpisah dari suaminya. Sebelumnya, Janet sudah dua kali bercerai, yakni dari James DeBarge dan Rene Elizondo.