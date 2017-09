Penasaran Siapa Saja yang Menang di Emmy Creative Arts 2017? Yuk Lihat di Sini!

NEW YORK – Tak lama lagi, Emmy Creative Arts 2017 akan segera diselenggarakan. Penghargaan bergengsi yang digelar setiap tahun tersebut bertujuan untuk menghargai pencapaian artistik dan teknis yang luar biasa dalam berbagai gener di program televisi.

Acara dua malam tersebut rencananya akan berlokasi di Teater Microsoft di Los Angles, dan akan menampilkan 92 penghargaan yang meriah, juga terbagi menjadi 46 penghargaan per malam. Acara ini juga akan disiarkan di TV lokal pada Sabtu, 16 September pukul 8 malam waktu setempat.

Diketahui, Rachel Bloom, LL Cool J dan T Bone Burnett akan menjadi presenter pada penghargaan Emmy.

Penghargaan prekursor ini sering menerangi siapa yang bisa membawa pulang penghargaan besar di Primetime Emmy.

Tahun lalu, Game of Thrones berhasil meraih sembilan piala Creative Arts. Tahun ini Netflix's Stranger Things dan HBO's Big Little Lies dan Westworld adalah beberapa pemenang besar. HBO mendapatkan hasil maksimal dari jaringan manapun, memenangkan 19 piala kekalahan.

Penasaran siapa saja yang telah berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Emmy Creative Arts 2017 ini? Yuk lihat di bawah ini ya, dikutip Okezone dari Eonline, Selasa (12/9/2017).

Outstanding Casting – Limited Series

David Rubin (Big Little Lies)

Outstanding Casting – Comedy

Dorian Frankel & Sibby Kirchgessner (Veep)

Outstanding Casting - Reality

Born This Way

Outstanding Casting – Drama

Stranger Things

Outstanding Hairstyling – Limited Series

Feud: Bette and Joan

Outstanding Hairstyling – Single-Camera

Westworld

Outstanding Creative Achievement In Interactive Media Within An Unscripted Program:

The Oscars: All Access (ABC)

Outstanding Creative Achievement In Interactive Media Within An Scripted Program:

Westworld

Outstanding Non-Prosthetic Makeup – Limited Series

Feud: Bette and Joan

Outstanding Non-Prosthetic Makeup – Single-Camera

Westworld