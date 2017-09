Seramnya Badut Pennywise Bawa It Catat Rekor Baru Film Bergenre Horor

Poster Film It (Foto: Ist)

LOS ANGELES - Badut Pennywise yang ada di film It dapat membuat penonton merasa ngeri, tapi juga mampu menarik orang banyak yang penasaran untuk menontonnya. Bagaimana tidak, sejak awal kemunculannya pada 8 September 2017 di bioskop seluruh dunia, film bergenre horor itu langsung sudah meraup USD123,1 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun di Amerika Utara. Sedangkan secara global jumlahnya 185 juta atau Rp2,4 triliun.

(Baca Juga: Movie Review: Pennywise Sang Badut Penari di Film IT)

(Baca Juga: Waduh! Film Terbaru Shah Rukh Khan Ternyata Kurang Diminati)

Tak heran bila film produksi Warner Bros Pictures dan New Line Cinema yang diangkat dari novel Stephen King tersebut membuat sejarah baru film horor di Box Office. Sebelumnya sudah ada film Paranormal Activity 3 yang berhasil meraup untung sebesar USD52,6 juta atau sekira Rp693 miliar. Demikian seperti dilansir dari Hollywood Reporter.

New Line Cinema ini merupakan perusahaan pembuat film yang sudah langganan memproduksi film bergenre horor, dan membawanya ketingkat atas di box office. Ketika New Line menjalin kerjasama dengan Warner Bros pada 2008, kedua belah pihak sepakat untuk mengarahkan New Line ke film horor.

(Baca Juga: Bermain dalam Film Horor, Jennifer Lawrence: Mother! Mahakarya Darren Aronofsky)

Film It menceritakan perjuangan sekelompok anak-anak di Kota Derry yang menghadapi ketakutan terbesar mereka, yakni Pennywise. Badut menyeramkan tersebut dikenal kejam karena memiliki catatan pembunuhan dan kekerasan yang telah dilakukannya selama berabad-abad.

Pennywise menjadi momok menakutkan bagi The Losers Club. Geng bocah yang isi oleh William "Bill" Denbrough, Benjamin "Ben" Hanscom, Beverly "Bev" Marsh, Richard "Richie" Tozier, Stanley "Stan" Uris, Michael "Mike" Hanlon, Edward "Eddie" Kaspbrak harus melawan badut menyeramkan untuk bisa menyelamatkan kota. Film horor ini disutradarai oleh Andres Muschietti.

Balon berwarna merah akan menjadi salah satu pemandangan yang sering terlihat di film ini. Seperti diketahui, Pennywise identik dengan balon berwarna merah yang selalu dibawanya.

Selain bercerita tentang ketakutan di Kota Derry, It juga akan sangat menyorot isu tentang persekusi. Di dalam trailer, ada satu adegan di mana seorang anak kecil sedang dipersekusi oleh sekawanan anak muda di sebuah jembatan.

Analis ComScore, Paul Dergarabedian mengatakan "Pesan dari film tersebut adalah jika kita tetap bersama dalam persahabatan maka itu kita bisa mengalahkan kejahatan, itu benar dan nyata. Ini meruipakan salah satu film yang sangat diminati orang,"