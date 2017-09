GEGER!!! Tweet Nicki Minaj ke John Mayer: Would My Body be Your Wonderland?

LOS ANGELES – Fans mendapat hiburan luar biasa di Twitter pada akhir pekan lalu saat John Mayer dan Nicki Minaj saling goda di Twitter. Nicki membuat publik tercengang ketika ia dengan berani bertanya apakah tubuhnya cukup untuk John.

“Would my body be your wonderland?” tulis Nicki menjawab kicauan John.

Jawaban Nicki itu sejatinya adalah plesetan dari lagu Your Body is Wonderland. Pelantun Side to Side tersebut melemparkan godaan demikian kepada John setelah mantan kekasih Katy Perry itu tiba-tiba bertanya apakah Nicki menyukainya.

Pesan bermula ketika John seketika membuat cuitan tentang Nicki Minaj. Ia membahas masalah lama ketika dirinya mengatakan bahwa alat kelaminnya sangat rasist dan selalu memilih wanita kulit putih.

“Aku menghabiskan banyak waktu dalam satu hari untuk bertanya-tanya apakah Nicki Minaj akan menyukaiku atau tidak,” kicau John.

John tampaknya tak mengharapkan jawaban dari Nicki atas ceracaunya tersebut. Pasalnya setelah Nicki menjawab kicauannya, pelantun Still Feel Like Your Man itu langsung mengaku tak tahu harus menjawab apa karena terkejut.

“Tunggu, aku tidak tahu harus membalas apa. Ini bukan balasan asli dariku,” balas John pada cuitan terakhir Nicki.

Kelakuan dua penyanyi hebat Hollywood tersebut tentunya menarik perhatian warganet. Berbagai respon datang dari warganet. Banyak yang menganggap bahwa kedekatan tersebut hanya sebuah candaan, namun tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa John akan membuat kolaborasi bareng dengan Nicki.

“Ketika @nickiminaj bertanya apakah tubuhnya adalah sebuah wonderland, jawabannya selalu YES. Apakah kau mendengarnya Anaconda?” komentar @kemics menyebut lagu populer Nicki, Anaconda.

“Well, cepat. Nicki bukan satu-satunya yang menunggu jawabanmu,” balas @ChelleyFresh yang tak sabar menunggu balasan John berikutnya.

“Rangkaian (obrolan) ini punya begitu banyak potensi,” tambah @Jdmlc.

Menariknya, tak ada yang curiga dengan kemungkinan adanya hubungan asmara antara Nicki dan John. Mengingat John adalah sosok yang tampan, pandai bermain gitar, musikalitas tinggi, dan bersuara merdu, bukan tak mungkin Nicki jatuh hati pada pria 39 tahun itu atau sebaliknya.