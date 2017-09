Saling Goda di Media Sosial, John Mayer dan Nicki Minaj Bikin Heboh

LOS ANGELES – Memiliki wajah tampan, jago dalam bermain gitar, dan tentunya memiliki suara yang merdu adalah keunggulan dari seorang John Mayer. Tak heran banyak selebiriti Hollywood yang pernah jatuh ke pelukannya seperti Katy Perry, Jessica Simpson, Taylor Swift, atau bahkan Jennifer Aniston.

Namun hal menarik terjadi di ranah Twitter beberapa waktu lalu kala John Mayer dan Nicki Minaj saling goda satu sama lain. Balas-balasan mention pun terjadi sehingga membuat para warganet heboh.

Pesan bermula ketika John seketika membuat cuitan tentang Nicki Minaj. Ia membahas masalah lama ketika dirinya mengatakan bahwa alat kelaminnya sangat rasist dan selalu memilih wanita kulit putih.

“Aku menghabiskan banyak waktu dalam satu hari untuk bertanya-tanya apakah Nicki Minaj akan menyukaiku atau tidak,” tulisnya tanpa mengarahkan langsung cuitannya kepada Nicki.

Warganet yang heboh pun langsung menyampaikan cuitan tersebut ke akun Nicki. Tak lama setelah itu, Nicki pun balas menggoda dengan salah satu judul lagu andalan milik John.

“Would my body be your wonderland?” tulis Nicki mengacu pada gombalan yang ada dalam lagu berjudul Your Body Is Wonderland.

Kocaknya, John membalas cuitan dari Nicki dengan gaya candaan khasnya di Twitter. John memang sangat aktif di Twitter baik untuk menyampaikan apa isi kepalanya atau hanya sekadar bercanda.

“Tunggu, aku tidak tahu harus membalas apa. Ini bukan balasan asli dariku,” balas John pada cuitan terakhir Nicki.

Kelakuan dua penyanyi hebat Hollywood tersebut tentunya menarik perhatian warganet. Banyak yang menganggap bahwa kedekatan tersebut hanya sebuah candaan, namun tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa John akan membuat kolaborasi bareng dengan Nicki.