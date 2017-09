FOTO: Learning by Doing, Zaskia Gotik Pede Pamer Kemampuan Bahasa Inggris

JAKARTA - Pembelajaran Bahasa Inggris Zaskia Gotik terlihat sudah mulai membuahkan hasil. Meskipun dirinya belum terlihat percaya diri berbicara secara langsung, setidaknya Zaskia sudah perlahan menampilkannya melalui media sosial baru-baru ini.

Ucapan-ucapan yang terlihat di Instagram itu sesungguhnya sederhana, seperti “Good morning👌🏻” dan “Happy Sunday 👌🏻”. Namun, wanita bernama asli Zaskia Shinta sudah menganggapnya langkah maju untuk lancar berkomunikasi dalam bahasa tersebut.

Selain itu, Zaskia mengungkap bahwa ia sudah dapat mengerti perbincangan meskipun sedikit. Perlahan tapi pasti, kecanggungannya dikurangi.

“Kemajuannya ada lah, orang ngerti gitu walaupun sedikit-sedikit. Walaupun balasnya masih mikir dulu,” papar Zaskia dalam tayangan Seleb on News, Senin (11/9/2017).

Zaskia pun sudah memegang kunci utama belajar bahasa, yaitu menggunakannya setiap hari. Ia mengaku kerap berbahasa Inggris dengan kekasihnya, Ryan, dan berbagai rekannya yang keturunan India di sebuah acara. Tak ayal, kadang rekan terdekatnya yaitu Ayu Ting Ting pun diajak berbicara dalam Bahasa Inggris.

Padahal, awal mula Zaskia menekuni Bahasa Inggris belum bisa dibilang lama. Prioritas Zaskia juga sudah jelas, yaitu lancar berbicara. “Baru dari setelah lebaran. Sebenarnya niat sih. kalau mau, kalau nekat, cepet sih,” ucap Zaskia.

“Kesulitannya grammar. (Tapi) yang penting conversation aja, percakapan aja. Aku bilang sama guru aku aku mau conversation aja, biar sehari-sehari aja,” jelasnya.

Sayangnya, Zaskia belum unjuk gigi kemampuan terbaiknya dengan tulisan panjang, sehingga belum banyak mendapat komentar dari penggemarnya (yang lebih berfokus pada foto-foto cantik yang menemani caption Bahasa Inggris itu).

Ihwal alasan Zaskia mulai belajar Bahasa Inggris, ia menekankan fakta bahwa Bahasa Inggris akan sering dipakai, terutama ketika ke luar negeri. Karena nekat dan sering memaksakan diri, perlahan-lahan ia belajar dengan basis learning by doing.

“Bahasa Inggris itu kan luas, bisa dimana aja kepakai. Itu kan penting, ke negara mana kepakenya juga Bahasa Inggris. Ya learning by doing lah. I’m very happy with you, and thank you so much, pokoknya god bless you,” tutup Zaskia.