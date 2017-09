Perdana ke Indonesia, JET "Tersihir" Pesona Pantai Bali

BALI - Band JET asal Australia berkesempatan untuk menyapa para penggemar di Indonesia pada hari pertama gelaran festival musik Soundrenaline 2017 di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali. Pelantun tembang Look What You've Done tersebut mengungkapkan bahwa ini merupakan kedatangan pertama mereka ke Tanah Air.



"Ini pertama kalinya kami ke Indonesia. Kami belum pernah ke sini sebelumnya," ujar drummer Chris Cester pada Sabtu, 9 September 2017.

Salah satu pesona Pulay Dewata menjadi sorotan awal mereka terkait kesan Indonesia. Tak sekedar itu, keramahan masyarakat setempat juga menarik perhatian mereka yang lelah dari perjalanan jauh luar negeri.



"(Indonesia) cantik. Kami suka makanannya, pantai-pantainya dan setiap ketemu orang mereka sangat baik. Ini seperti liburan buat kami karena dari Los Angeles dan yang lain dari Melbourne. Kami akan berada di sini untuk beberapa hari dan semua orang di sini sangat bersahabat," jelas Chris.



Berbeda dengan sudut pandang Nic Cester, kakak Chris dan vokalis utama band, yang tertarik dengan bangunan di sini.



"Sebagian besar sama sih. Senang bisa berada di sini, sangat sangat cantik, unik dan aku bisa melihat gedung-gedung apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya," tandas Nic.



Selain itu, Chris menambahkan bahwa susana santai masyarakat di Bali dan banyaknya kendaraan motor membuatnya takjub.



"Ini agak aneh buatku karena masyarakat di sini bisa sangat santai dan menggila diwaktu yang sama. Semua orang keren banget bisa bebas merokok di jalanan (atau) hotel. Dan itu 'wow'. Gilanya banyak motor dimana-mana," tambah Chris.

Disamping itu, JET menghibur penonton Soundrenaline 2017 lewat sederet lagu dari tiga album terakhir mereka selama 1,5 jam lamanya di panggung A Stage. Diantaranya yaitu Are You Gonna, Block Hearts, Money Mouth, Rip it U, serta hits lawasnya yakni Move On, Look What You've Done, dan Get Me Outta Here.