Nikahi Engku Emran, Laudya Cynthia Bella Janji Akan Mencintai Aleesya

JAKARTA – Laudya Cynthia Bella sangat bersyukur bisa melangsungkan pernikahan dengan Engku Emran. Sebagai istri, Bella pun berjanji akan mencintai Aleesya yang merupakan anak dari istri pertamanya.

Laudya Cynthia Bella telah resmi menjadi istri dari Engku Emran pada Jumat lalu, 8 September 2017. Artis yang biasa disapa Bella akan memiliki tugas sebagai istri dari pengusaha ternama di Malaysia.

Hal itu terlihat dalam akun Instagram-nya. Beberapa foto yang memperlihatkan Bella akan menjaga dan mencintai anak dari Engku Emran, yakni Aleesya yang merupakan anak dari istri pertamanya.

"I love Him with all my heart, and in return , Allah gave me a priceless treasure "Aleesya"," tulis Bella dalam akun Instagram-nya.

Bella pun juga tidak bisa menggambarkan perasaanya setelah menjadi istri dari Engku Emran. Menurutnya, sosok Engku Emran pun merupakan impian terbesarnya dalam kehidupannya.

"Alhamdullilah My Dream Come True," katanya.

Tidak hanya itu, Bella pun terus memperlihatkan foto pernikahannya. Salah satunya saat resepsi pernikahan, Bella pun menggunakan adat minang yang membuatnya terlibat cantik dan anggun.

Bella pun sangat menikmati perannya sebagai seorang istri. Dan juga sangat senang bisa menggelar pernikahannya dengan sederhana.

"Disaat saya ikhlas, saya dipertemukan dengan dia. Dari masa kenal sampai hari ini kami hanya melewati 5 bulan. Dan kurang dari 1 bulan untuk persiapan pernikahan kami. Ini adalah jalan Allah. Terima kasih atas perjalanan yang indah ini," tukasnya. Demikian ditulis situs Sindonews.

Baca Juga:

Pamer Kebersamaan Bareng Suami, Laudya Cynthia Bella Bikin Baper Berjamaah

Baim Wong Minta Doa Dewi Sandra Agar Berjodoh dengan Vebby Palwinta

Ayu Ting Ting Akui Bilqis Rewel soal Makanan

Ramai Kolaborasi Lintas Genre Musik Bikin Soundrenaline 2017 Makin Semarak