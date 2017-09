Kalahkan Dunkirk, Spider-Man: Homecoming Kuasai Box Office China

BEIJING – Menjadi satu-satunya film yang sangat penting di China pekan ini, Spider-Man: Homecoming memperoleh USD70,3 juta saat debutnya yang mengesankan. Selama dua bulan, film tersebut diberi platform besar hingga 137.000 pemutaran per hari.

Dengan jumlah pemutaran film tersebut memberikan bandwith untuk mencetak 80 persen pangsa pasar dan USD20,7 juta pada pemutaran perdananya Jumat lalu, diikuti 77 persen dari USD28,3 juta pada Sabtu. Sedangkan angka hari Minggunya sebesar USD21,3 juta dengan pangsa 75 persen, menurut data lokal Ent Group.

Sony melaporkan total film tersebut sebagai pembukaan film superhero terbaik ketiga di China. Sekitar USD6 juta dari total akhir pekan diperoleh dari 442 layar IMAX, yang dilaporkan IMAX sebagai akhir pekan pembukaan terbaik di bulan September dan akhir pekan pembukaan terbaik untuk sebuah film Sony di China.

Spider-Man: Homecoming hadir dengan cerita dan deretan pemain yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tak ada sosok Mary Jane Watson dalam sebuah film Spider-Man.

Tom Holland ditunjuk untuk memerankan tokoh Peter Parker menggantikan Andrew Garfield yang tampil di dua film The Amazing Spider-Man sebelumnya. Sebagai debut, Tom langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai manusia laba-laba dalam film Captain America: Civil War.

Homecoming mengambil setting di mana Peter Parker masih berusia 15 tahun. Sekembalinya dari Civil War, Peter merasa bahwa dirinya bisa menyelamatkan dunia dengan kemampuan yang dimilikinya. Pergolakan di dalam diri Peter semakin kuat setelah merasa bahwa masa-masa di sekolah sangat membosankan.

Namun, di sini lah letak kesalahan Sony dalam penggarapan Homecoming. Terjadi tabrakan waktu dalam skenario Homecoming, di mana Peter sebenarnya pertama kali digigit oleh laba-laba saat masuk masa kuliah dalam film Spider-Man pertama yang dibintangi oleh Tobey Maguire.

Spider-Man memang salah satu pahlawan dari Marvel, namun dengan teknik penggarapan Sony rasanya akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan film pahlawan-pahlawan Marvel lain yang notabene digarap oleh Disney.

Di tempat kedua, Dunkirk hanya memperoleh USD6,17 juta dari 25.000 pemutaran per hari. Itu mengangkat total 10 hari menjadi USD47,6 juta di China. Film Jepang A Silent Voice dibuka di tempat ketiga. Dengan 30.000 pemutaran per hari, ia mencetak USD5.09 juta.

Sedangkan film, Wolf Warriors II menambahkan USD3,87 juta ke total pemecahan rekornya. Setelah 46 hari di bioskop China, ia memiliki jumlah kumulatif sebesar USD869 juta.

Tidak ada film lain yang berhasil mengumpulkan USD1 juta pada bioskop di China. Film Cars 3 mendapatkan USD710.000 untuk USD20,8 juta yang mengecewakan setelah 17 hari. Rilis baru On Trial mengambil USD660.000. Film Holdover Valerian and the City of a Thousand Planets menambahkan USD660.000 yang sama, untuk kumulatif hampir 17 hari sebesar USD62,7 juta.

Untuk film Jepang, Gintama justru merosot menjadi USD610.000 di minggu kedua dengan nilai 10 hari sebesar USD10,2 juta. Animasi China Monster Island dibuka pada hari Sabtu dan telah menghasilkan USD590.000 dalam dua hari. Tempat kesepuluh milik Paradoks dengan nilai USD440.000, untuk kumulatif sebesar USD80 juta setelah 25 hari. Demikian dinukil dari Variety, Senin (11/9/2017).