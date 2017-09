Pernikahan dan Adegan Panas Tersaji di Teaser Fifty Shades Freed

Cuplikan film Fifty Shades of Grey (Foto: Youtube)

LOS ANGELES – Penutup trilogi Fifty Shades of Grey, yakni Fifty Shades Freed mulai mempromosikan film mereka dengan merilis teaser pertama pada Minggu 10 September 2017. Teaser pertama ini memperlihatkan adegan pernikahan Christian Grey dengan Anastasia Steele, dan tentunya adegan panas mereka berdua.

(Baca Juga: Mantan Christian Grey Hantui Ana di Trailer Fifty Shades Darker)

(Baca Juga: Zayn Malik-Taylor Swift Emosional di I Don't Wanna Live Forever)

Teaser langsung dibuka dengan adegan pernikahan Christian dan Anastasia. Penonton dapat melihat Christian memasangkan cincin pernikahan ke jari manis Anastasia yang tampil cantik dalam gaun pengantin berwarna putih.

“Dengan bersungguh-sungguh aku berjanji akan mencintaimu dengan setia, meninggalkan yang lainnya. Aku berjanji untuk mempercayai dan menghormatimu dan menjagamu tetap aman selama kita berdua hidup. Semua milikku adalah milikmu,” terdengar suara Christian dalam video teaser.

Karena sudah menikah, status Anastasia pun berubah menjadi Nyonya Grey. Karena itu, tagline dalam teaser ini berbunyi, “Mrs. Grey will see you now.”

Adegan lantas berganti memperlihatkan sang pengantin baru berhenti di depan sebuah jet pribadi. Kemudian ada adegan ketika Christian tampil topless di pantai yang dilanjutkan dengan tatapan nakal dari Anastasia.

Setelah itu, teaser menyajikan adegan panas antara Anastasia dan Christian. Ada momen saat Anastasia berlutut di depan Christian, ada juga saat mereka berdiri di depan kaca besar dimana Christian berbuat “nakal” pada istrinya.

(Baca Juga: Wow, Trailer Fifty Shades Darker Sajikan Adegan "Panas" di Lift)

(Baca Juga: Geser Hitman's, Memoir of a Murderer Kuasai Box Office Korea dengan 1,191 Juta Penonton)

Yang menarik, Fifty Shades Freed tak hanya menyajikan adegan romantis dan panas antara Christian dengan Anastasia. Di bagian akhir teaser diperlihatkan adegan menegangkan yang mengancam nyawa Anastasia.

Di detik 54, nyawa Anastasia terancam ketika seorang pria tak dikenal menyerangnya dari belakang dengan meletakkan sebilah pisau di lehernya. Ada juga saat ketika Anastasia yang sedang mengendarai Audia mewahnya dikejar-kejar sebuah mobil misterius.

Fifty Shades Freed merupakan penutup cerita cinta Christian dan Anastasia yang sebelumnya tersaji di Fifty Shades of Grey dan Fifty Shades Darker. Jamie Dornan dan Dakota Johnson masih dipercaya untuk memerankan karakter Christian dan Anastasia untuk ketiga kalinya.

Sama seperti dua film sebelumnya, Fifty Shades Freed juga akan tayang saat perayaan Valentine. Meski tanggal pastinya belum dipastikan, tapi Fifty Shades Freed ditargetkan tayang pada Februari 2018.