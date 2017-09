Geser Hitman's, Memoir of a Murderer Kuasai Box Office Korea dengan 1,191 Juta Penonton

SEOUL - Box office Korea Selatan memiliki juara baru pekan ini. Memoir of a Murderer yang mulai tayang pada 6 September 2017, naik ke puncak box office dan sukses mendepak The Hitman's Bodyguard dengan torehan 1,191 juta penonton.

Badan Perfilman Korea mencatat, di awal pemutarannya film yang didistribusikan oleh Showbox itu sukses membukukan 899.986 penonton dan langsung melambung ke puncak box office. Dibintangi dua aktor kawakan: Kim Nam Gil dan Seol Kyung Gu, film bergenre kriminal-thriller tersebut diadaptasi dari novel populer berjudul serupa karangan Kim Young Ha.

(Baca Juga: Joe Taslim Sukses Tembus Pasar Korea, Indonesia Giat Lakukan Kerjasama Produksi Film)

(Baca Juga: Geser A Taxi Driver, V.I.P Puncaki Box Office Korea dengan Pendapatan USD6,87 Juta)

Diarahkan oleh Won Shin Yun, Memoir of a Murderer berkisah tentang mantan pembunuh berantai yang mengidap Alzheimer di masa tuanya. Dia mengusahakan berbagai macam cara untuk menyelamatkan sang putri dari pembunuhan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Peringkat kedua box office Korea Selatan ditempati oleh It, film horor Hollywood yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Stephen King yang dirilis pada 1986. It sukses menjual 418.454 tiket pada hari pertama penayangannya di Korea Selatan dan disaksikan 573.469 penonton hingga Minggu (10/9/2017).

Sementara The Hitman's Bodyguard yang minggu lalu menguasai posisi puncak harus puas tergelincir dua peringkat minggu ini. Film bergenre laga komedi yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dan Ryan Reynolds itu hanya mampu menjual 275.321 tiket minggu ini.

(Baca Juga: Wow! Terjual 10 Juta Tiket, V.I.P Salip Taxi Driver di Puncak Box Office)

(Baca Juga; A Taxi Driver Tembus 10 Juta Penonton di Korea Selatan, Rekor Perdana Sepanjang 2017)

Di peringkat keempat ada A Taxi Driver yang menambah 106.944 penonton pada total 12 juta penonton yang dikumpulkannya sepanjang 6 minggu penayangan. Diperankan oleh aktor Song Kang Ho, film yang mengambil setting tahun '80-an itu berkisah tentang pergolakan pro-demokrasi di Korea Selatan.

Peringkat kelima diisi oleh Midnight Runners, film laga-komedi yang berkisah tentang dua polisi muda yang mengungkap sebuah kasus penculikan. Dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kang Ha Neul, film ini membukukan 98.376 penjualan tiket pada minggu ini dan sukses berada di top 5 box office Korea selama 5 minggu berturut-turut. Demikian diberitakan oleh Yonhap News, pada Senin (11/9/2017).