Tertangkap Basah Berpegangan Tangan, Leonardo DiCaprio Dikabarkan Balikan dengan Toni Garrn

LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio kembali digosipkan sedang dekat dengan seorang wanita. Kali ini ini dikabarkan dekat dengan mantan kekasihnya, Toni Garrn, setelah tertangkap kamera sedang berpegangan tangan bersama di New York City pada hari Sabtu pagi waktu setempat.

Keduanya bermaksud untuk meninggalkan sebuah klub malam melalui pintu keluar yang tidak begitu ramai. Sayangnya, keduanya malah menjadi fokus perhatian saat berjalan dan bergandengan tangan.

Dilansir Aceshowbiz, Minggu (10/9/2017), Leo terlihat keluar dengan mengenakan pakaian kasual baju berwarna navy dan mengenakan celana jins. Sementara Toni terlihat sangat chic dalam celana dan rompi berwarna hitam. Ia mengaitkan blazer-nya pada bahu karena pada saat itu cuaca memang sedang sangat dingin.

Sebelum tertangkap kamera bersama sang mantan, Leo pada malam harinya terlihat sedang berpesta dengan seorang model bernama Lorena Rae. Keduanya pertama kali terlihat berfoto bersama di sebuah pesta di Monako pada bulan Mei lalu. Setelah itu Leo dan Lorena beberapa kali terlihat berada di acara yang sama sehingga muncul kabar bahwa keduanya berpacaran.

Sedangkan hubungan Leo dengan Toni sudah berakhir pada bulan Desember 2014 silam. Keduanya memulai berpacaran pada tahun 2013. Setelah berpisah dengan Toni, pemain film The Revenant tersebut digadang-gadang menjalin hubungan bersama model Nina Agdal. Tak hanya model cantik, namanya juga dikaitkan dengan aktris-aktris cantik seperti Bar Reafaeli, Erin Heatherton, dan Kelly Rohrbach. Ia juga memiliki pengalaman dengan mengencani salah satu personel Spice Girls Emma Bunton dan supermodel Gisele Bundchene.

Di dunia film, usai membawa pulang Piala Oscar yang lama ia nantikan, Leo jarang muncul lagi di layar lebar. Ia baru akan muncul lagi dalam film biopik Leonardo da Vinci. Ia juga dikabarkan akan menggantikan Jared Leto dalam film solo Joker.

Satu proyek paling dinantikan dari Leo adalah kala dirinya berkolaborasi dengan Martin Scorsese. Keduanya sedang mengerjakan proyek Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Film tersebut diangkat dari salah satu buku terlaris milik David Grann tentang pembunuhan berantai dari penduduk Osage di tahun 1920-an.