Balik Sindir Warganet soal Make-up Bella, Melly Goeslaw: Saya Sih Gemas

DEPOK - Pernikahan aktris Laudya Cynthia Bella dengan Engku Emran menjadi salah satu pernikahan yang disorot oleh masyarakat pekan ini. Jalinan asmara antar keduanya diketahui memang bisa dibilang cukup singkat. Bahkan pernikahan mereka juga terkesan ingin ditutup-tutupi, membuat publik menjadi semakin penasaran dengan pernikahan keduanya.

Ramainya para sahabat Bella yang mengunggah prosesi ijab kabul dan perayaan pernikahan mereka di Malaysia, sontak membuat warganet ingin mengucapkan selamat kepada wanita 29 tahun tersebut. Bahkan tidak hanya ucapan selamat, cibiran juga sempat diterima oleh mantan kekasih Chicco Jerikho tersebut.

Sempat disinggung soal make-up yang tidak membuat warganet pangling, jelas membuat Melly Goeslaw angkat suara. Ia bahkan sempat balik mengkritik warganet yang mengomentari sahabatnya tersebut.

"Punten saya kasih komen soal makeup. Nikah itu ibadah, bukan dinilai dari tipis atau tebelnya sebuah makeup, mahal murahnya baju pengantin, enak enggaknya catheringnya. Yang penting ijab, janji pada Allah. Aneh deh yang pada komen makeup jiga nu garelis waaaeee," tulis Melly Goeslaw pada akun Instagramnya.

Menanggapi komentarnya tersebut, istri dari Anto Hoed ininmenjelaskan bahwa dirinya hanya gemas terhadap warganet yang hobi mengkritik. Baginya pernikahan bukanlah suatu hal yang dilihat hanya dari bagusnya makeup. Akan tetapi niat dan pembacaan ijab kabul merupakan hal yang paling penting dalam jalannya sebuah pernikahan.

"Bukan kepancing, saya sih gemas saja. Karena kan cuma mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa inti daripada pernikahan, kebetulan Bella yang nikah atau siapapun yang nikah, kalau gue yang nikah sih bisa saja enggak pakai make up, gue nyanyi saja enggak pakai make up gitu," paparnya.

"Intinya bukan make up. Apalagi pernikahan, pernikahan itu intinya bukan make up ya, Allah, dan semua itu harusnya melihat inti dari pernikahan itu adalah ijab kabul. Bukan dari make up nya, cateringnya, bajunya, maharnya, dan lain sebagainya, itu masalah yang sangat duniawi," tandasnya.