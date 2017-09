Masuki Tahun Ajaran Baru, Selebriti Dunia Ini Pamer Foto Lucu Anak ke Sekolah

JAKARTA - Tempat-tempat rekreasi belakangan ini dipadati para orang tua dan anak sekolah yang sedang menikmati liburan. Ada kelegaan dan keceriaan menghiasi wajah anak-anak sekolah tersebut setelah ulangan dan ujian akhir usai. Tentunya mereka layak untuk menikmati liburan ini.

Selama beberapa hari, anak-anak terbebas dari aktifitas sekolah, tugas, ulangan, ujian, bahkan sampai aktivitas rutin bangun pagi. Liburan memang layak diidamkan oleh anak sekolah termasuk orang tua.

Sayangnya, masa-masa liburan tak akan lama dan harus berakhir. Menjelang masuk sekolah, anak dan orang tua juga akan memenuhi toko buku dan toko pakaian yang menjual kelengkapan sekolah. Segala materi dan atribut sekolah harus segera dilengkapi. Bahkan, orang tua harus mengambil cuti untuk menyempatkan mengurus anak-anak mereka.

Namun, tak hanya masyarakat biasa yang kerap melakukan persiapan untuk anak-anak mereka memulai sekolah, berbagai kalangan selebriti papan atas juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka mengunggah foto saat anak-anak mereka memulai tahun ajaran baru.

Berikut Okezone rangkum foto-foto anak dari bintang terpopuler yang dengan bangga memamerkan saat anak mereka memulai tahun ajaran baru, dikutip dari E! Online, Jumat (8/9/2017).

PRINCE WILLIAM & PRINCE GEORGE

Karena Kate Middleton sedang hamil, kerajaan tercinta menemani anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun ke hari pertama sekolahnya di Battersea Thomas di London.

JENNIFER LOPEZ & MARC ANTHONY

Si kembar Max dan Emme memulai kelas empat dalam seragam yang serasi.

VANESSA & NICK LACHEY

Camden (4) dan Brooklyn Lachey (2), mengukir pintu masuk pra sekolah mereka dengan gaya!

JESSICA SIMPSON & ERIC JOHNSON

Maxwell Drew yang berusia 5 tahun semua tersenyum sebelum menuju ke taman kanak-kanak.

SARAH JESSICA PARKER & MATTHEW BRODERICK

The Sex and the City mengirim anak perempuan mereka yang berusia 8 tahun Marion dan Tabitha ke kelas tiga dengan foto yang menghangatkan hati.