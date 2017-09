FOTO: Saling Tukar Janji Cinta, Resepsi Kedua Raisa-Hamish Dinilai Netizen Romantis

BALI - Resepsi pernikahan kedua Raisa dan Hamish Daud di Bali dilakukan dengan sederhana, namun hal itu dinilai netizen romantis. Pesta yang digelar secara private tersebut pun berjalan dengan khidmat.

Meski tidak diungkapkan oleh Raisa maupun Hamish, namun sang paman presenter acara traveling yang bernama Jamal Faiz Abu Annora membocorkan prosesi resepsi kedua tersebut melalui Instagram Live miliknya di akun @jamalfaiz. Acara tersebut digelar pada Sabtu sore, 9 September 2017, dan berkonsep outdoor yang langsung menghadap ke arah laut.

Sebelumnya telah diketahui bahwa Hamish mengenakan jas merah marun yang lengkap dengan kacamata, dan dalam video live itu Raisa tampak menyesuaikan warna pakaiannya dengan Hamish. Dengan gaun berwarna merah terang, ia memegang seikat bunga selama proses resepsi berlangsung. Sementara itu, para penonton termasuk Jamal mengenakan pakaian serba putih.

Di altar pernikahan mereka, Raisa dan Hamish tampak ditengahi oleh seorang teman dekat Hamish sebagai best man, yang menceritakan kisah-kisah ketika menghabiskan waktu dengan Hamish. Ia berbicara panjang lebar mengenai sifat Hamish dan bagaimana dirinya mengetahui Raisa, namun meninggalkan sebuah pesan tegas kepada pelantun Kali Kedua tersebut.

“Expect the unexpected with Hamish,” ucap kerabat tersebut.

Ucapan sang teman itu langsung dilanjutkan oleh pidato dari Hamish dan Raisa. Kali ini, ia mengucapkan janjinya dan menceritakan bahwa dirinya sudah mengajak Raisa menikah bahkan ketika bertemu pertama kali. Setelah resmi menjadi pasangan sah, ia pun kembali berjanji ingin menjadi suami yang baik untuk Raisa.

“I promise to be the best husband for you. I'll always be there for you. Good times, bad times, I love you. I love you all with my heart, forever,” kata Hamish.

Ucapan Hamish tersebut langsung disahut sang istri, yang telah mempersiapkan naskah sebelumnya. Namun, kata-kata pertama yang diucapkan Raisa adalah “Let me introduce myself, I am Hamish’s wife”.

Netizen pun ramai membicarakan prosesi tersebut sangat romantis. "Congratsssss..... that's romantic," tulis @motezz37

"Wow.... indah banget tmptnya. serba putih romantis banget," sambung @sulistyaina

Pasalnya, acara resepsi kedua itu jadi pertemuan pertama Raisa dengan keluarga besar Hamish. Di depan keluarga sang suami, ia menceritakan bahwa dirinya tidak bisa meragukan Hamish di pertemuan pertama mereka, ketika sang penyuka treveling itu tiba-tiba mengajak Raisa untuk menikah.

“You came into my life with no warning, and you said you want to marry me from the first date, and I didn't have any reasons to doubt you,” ucap Raisa.

Akhirnya, Hamish dipersilahkan mencium Raisa. Seperti yang diucapkan sang kerabat sebelumnya, Hamish pun tiba-tiba menjatuhkan Raisa, dan menciumnya ketika tengah ditahan. Sorakan semakin keras ketika Hamish memperagakan ciuman yang dilakukan seperti tengah menari sebagai ungkapan kegembiraannya.