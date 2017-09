Sempat Dekat, Umay Shahab Senang dengan Hubungan Baim Wong dan Vebby Palwinta

JAKARTA - Aktris peran Vebby Palwinta diisukan tengah menjalin hubungan spesial dengan mantan kekasih Marshanda, Baim Wong. Spekulasi mencuat saat foto mesra keduanya beredar di Instagram. Bahkan Baim sendiri sempat mengunggah potret malam minggu romantis bersama Vebby.

Meski masih sama-sama tertutup soal asmara, hubungan mereka tetap menyita perhatian publik, termasuk salah satu di antaranya aktor sekaligus penyanyi Umay Shahab.

Sempat dikabarkan mesra dengan Vebby, remaja 16 tahun ini justru mendoakan yang terbaik untuk lawan mainnya di sinetron Roman Picisan. Jika rumor berpacaran dengan Baim benar adanya, Umay turut berbahagia.

"Senang aja. Kalau dia (Vebby) seneng gue sebagai temen juga seneng. Sama kayak gue ke Bani (Arbanj Yasiz) pasti juga senang," kata Umay saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (8/9/2017).

Kendati demikian, bintang Si Abay Anak Ajaib ini masih enggan berkomentar lebih lanjut soal asmara Vebby. Bagi Umay, permasalahan tersebut sebenarnya sudah masuk ranah pribadi sang sahabat.

"Iya gue temen baik sama dia. Tapi kalo urusan itu gue enggak mau ngomong," sambungnya.

Berkawan dekat sampai pernah berduet bersama cover lagu Justin Bieber bersama, That Should Be Me, baik Umay maupun Vebby ternyata sering curhat satu sama lain. Namun, ia menegaskan tidak pernah memberi nasehat kepada wanita berusia 21 tahun itu soal percintaan.

"Pernah curhat tapi enggak mau, gue enggak mau nasehatin dia. Soalnya perspektif orang berbeda-beda, pandangan beda-beda. Jadi enggak," jelas Umay.

Seperti yang diketahui, Umay dan Vebby mulai akrab saat sama-sama didapuk sebagai pemain di sinetron Roman Picisan. Dari sanalah hubungan mereka dekat sehingga menimbulkan spekulasi pacaran.

Tapi nyatanya akhir Agustus lalu, Vebby justru kedapatan umbar kemesraan bersama Baim Wong. Walau belum dikonfirmasi secara resmi, hubungan mereka nyatanya sudah direstui oleh para netizen.