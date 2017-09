FOTO: Berjas Merah Marun, Hamish Daud Tampil Beda di Resepsi Kedua

JAKARTA - Pasca menggelar akad dan resepsi di Jakarta, pasangan Raisa Adriana dan Hamish Daud kembali mengadakan acara kedua secara private di Denpasar, Bali pada Sabtu, 9 September 2017.

Acara tersebut diketahui dimulai pada sore hari, terlihat dari video dan foto yang diunggah paman dari Hamis pada akun Instagram yang bernama @jamalfaiz.

Dalam foto yang diunggah, Hamish terlihat sangat tampan dengan mengenakan jas berwarna merah marun serta kacamata.

Sedangkan, pada video yang diunggah, terlihat indahnya tempat pasangan tersebut menggelar resepsi. Sebuah tempat yang langsung berhadapan dengan laut dipastikan akan menjadi resepsi yang romantis bagi Raisa dan Hamish.

Dalam video tersebut juga nampak tamu yang sebagian besar laki-laki kompak mengenakan pakaian serba putih.

Kendati demikian belum terlihat bagaimana penampilan pelantun lagu Kali Kedua beserta dengan teman-temannya.

Pasangan Raisa dan Hamish diketahui sudah beberapa hari berada di Bali. Tak hanya menghabiskan bulan madu, keduanya juga menghabiskan waktu bersama dengan orangtua mereka.

Kendati demikian, belum diketahui pasti pada pukul berapa pasangan ini akan menggelar resepsi kedua tersebut. Namun berdasarkan undangan yang beredar di sejumlah akun gosip di Instagram, Raisa dan Hamish akan mengadakan pesta lanjutan di Pulau Dewata pada pukul 16.30 WITA.

"Raisa Andriana and Hamish Daud, ninth of September, Twenty - Seventeen, Wedding celebration 16.30, Reception to follow," demikian bunyi undangan yang kini tersebar di mana-mana.