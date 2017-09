Yuk, Intip Persiapan Raisa-Hamish Daud Jelang Resepsi Kedua di Bali

JAKARTA - Usai melangsungkan akad dan resepsi pernikahan di MidPlaza, Jakarta, pasangan Raisa Adriana dan Hamish Daud kembali menggelar resepsi kedua pada Sabtu, 9 September 2017 di Bali.

Melalui akun Instagram masing-masing, keduanya mengunggah foto dan video dalam Instagram Story. Pelantun Kali Kedua ini mengunggah kegiatannya seperti saat duduk di pinggiran pantai hingga memperlihatkan ombak di pantai.

Selang beberapa saat, mantan kekasih Keenan Pearce itu kembali mengunggah video tengah berada di kolam renang dengan memperlihatkan sarapan yang berada di atas kolam renang.

Serupa dengan sang istri, Hamish Daud juga memperlihatkan foto dalam Instagram Story, seperti minuman di pinggir pantai, kamar mandi, serta dua tempat tidur yang langsung berhadapan dengan pantai.

Pasangan Raisa dan Hamish diketahui sudah beberapa hari berada di Bali. Tak hanya menghabiskan bulan madu, keduanya juga menghabiskan waktu bersama dengan orangtua mereka.

Kendati demikian, belum diketahui pasti pada pukul berapa pasangan ini akan menggelar resepsi kedua tersebut. Namun berdasarkan undangan yang beredar di sejumlah akun gosip di Instagram, Raisa dan Hamish akan mengadakan pesta lanjutan di Pulau Dewata pada pukul 16.30 WITA.

"Raisa Andriana and Hamish Daud, ninth of September, Twenty - Seventeen, Wedding celebration 16.30, Reception to follow," demikian bunyi undangan yang kini tersebar di mana-mana.

Sayang, hingga berita ini diturunkan lokasi berlangsungnya acara resepsi keduanya kalinya itu masih belum diketahui.