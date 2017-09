Move On dari Jennifer Garner, Ben Affleck Dikabarkan Siap Nikahi Lindsay Shookus

LOS ANGELES – Ben Affleck tampaknya tak mau lama-lama menyandung status duda. Tak lama setelah berpisah dari Jennifer Garner, Ben kini telah digosipkan siap menikahi kekasih barunya, Lindsay Shookus.

Kabar rencana pernikahan Ben dan Lindsay pertama datang dari portal berita InTouch Weekly. Pada berita edisi Rabu 6 September, InTouch Weekly mengabarkan jika pasangan selebriti ini sudah membahas rencana pernikahan dan akan segera menikah begitu perceraian dengan pasangan masing-masing selesai. Keduanya sudah merencanakan pernikahan yang sederhana di sebuah gereja dimana mereka akan mengundang keluarga dan beberapa teman dekat.

(Baca Juga: Tak Dikenali, Madonna Kesal Disangka Penipu di Portugal)

(Baca Juga: Keindahan dan Kenyamanan Portugal Bikin Madonna Produktif Membuat Lagu dan Film)

“Mereka sudah bicara tentang pernikahan. Ben tahu Lindsay is the one. Mereka berencana untuk menikah begitu perceraian mereka selesai,” ungkap seorang sumber kepada InTouch Weekly.

Menurut sumber, sembari menunggu perceraian selesai dan mempersiapkan pernikahan, Ben berencana pelan-pelan mengenalkan Lindsay kepada keluarga dan anak-anaknya. Tiga anak Ben, yakni Violet, Seraphina, dan Samuel hingga kini belum tahu siapa Lindsay.

(Baca Juga: SAH! Laudya Cynthia Bella Resmi Dinikahi Engku Emran)

(Baca Juga: Nikahi Laudya Cynthia Bella, Engku Emran Beri Maskawin 300 Ringgit)

“(Anak-anak) tidak tahu dia (Ben) pacaran. Mereka hanya berpikir dia (Ben) telah bertemu seorang teman spesial,” sambung sumber.

Tak hanya anak-anak, Jennifer Garner pun kabarnya masih tak tahu dengan rencana pernikahan Ben dan Lindsay. Sumber mengatakan jika Ben tak ingin memberitahu Jen karena tahu mantannya itu akan menentang pernikahannya.

“Ben belum memberitahu Jen soal keinginannya menikahi Lindsay. Karena dia akan heboh dan mengatakan padanya jika (pernikahan) ini terlalu cepat,” ujar sumber.

Lebih jauh, sumber menjelaskan jika Jen pun cenderung menghalangi hubungannya dan Lindsay. Hal itu membuat Ben enggan mengenalkan Lindsay kepada putra putrinya.

“Ben benar-benar ingin mengenalkan Lindsay pada anak-anaknya, tapi Jen menghalanginya. Butuh waktu bagi keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perceraian ini. Membawa Lindsaya ke dalam akan membuat kegegeran,” jelas sumber.

Tapi, kabar dari InTouch Weekly ini mendapat bantahan dari portal media Gossip Cop. Media yang kerap membantah rumor-rumor miring selebriti ini mengklaim jika seorang sumber lain mengatakan jika Ben dan Lindsay belum berencana menikah.

“Tidak ada kebenaran dalam (berita) ini,” bantah seorang sumber dari pihak Ben.