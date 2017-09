Salut..! Kingsman 2 Batalkan Penayangan Perdana demi Bantu Korban Badai Harvey

LOS ANGELES – Peristiwa burku yang melanda seluruh Texas belum lama ini menyita perhatian publik di seluruh dunia, termasuk aktris-aktris papan atas. Para aktor dilm terbaru Kingsman: The Golden Circle sampai membatalkan pemutaran perdana film mereka dengan menggalang dana amal untuk korban Badai Harvey.

(Baca Juga: Uji Kualitas Akting, Michelle Ziudith Inginkan Peran Pengacara hingga Anak Presiden)

(Baca Juga: Sebelum Wonder Woman, Gal Gadot Hampir Menyerah Bertarung di Industri Film)

“Mengingat kehancuran yang disebabkan oleh Badai Harvey dan upaya penggalangan dana penting yang terjadi pada 12 September lalu, kami telah membatalkan acara premie film yang direncanakan Rabu malam untuk film Kingsman: The Golden Circle,” ucap juru bicara 20th Century Fox.

Pihaknya juga merencanakan untuk menyumbangkan uang yang dianggarkan untuk pemutaran perdana ke beberapa kelompok niralaba yang terkait dengan Telethon.

Rencananya, film Kingsman: The Golden Circle akan serentak ditayangkan pada 22 September mendatang. Selain Egerton dan Firth, film ini juga dibintangi Halle Berry, Jeff Bridges, Elton John, Julianne Moore, Mark Strong dan Channing Tatum.

(Baca Juga: Penuh Warna, Cek Poster Karakter Terbaru Thor: Ragnarok)

Rumah produksi 20th Century Fox masih memiliki sejumlah acara dan pemutaran khusus yang direncanakan untuk sekuelnya, termasuk acara Alamo Drafthouse, serial skrining perguruan tinggi dan pertunjukan perdana dunia di London pada 18 September. Film ini merupakan sekuel Kingsman tahun 2014, The Secret Service, yang disutradarai oleh Matthew Vaughn.

Hand in Hand: A Benefit for Hurricane Harvey Relief akan disiarkan langsung pada pukul 8 malam waktu sertempat pada 12 September. Penayangan akan berasal dari Nashville's Grand Ole Opry, New York City Times Square dan L.A. Universal Studios dan diramaikan oleh Beyonce, Justin Bieber, George Clooney, Drake, Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Julia Roberts, George Strait, Barbra Streisand, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey dan lebih banyak bintang yang berpartisipasi dalam Telethon.

Sebelumnya diketahui, sekira puluhan ribu orang memadati tempat penampungan sementara yang berada di seluruh Texas menyusul hantaman Badai Harvey. Badai yang memicu banjir membuat banyak orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka ke tempat yang aman.

Banjir dalam beberapa waktu belakangan semakin parah mengingat curah hujan yang tinggi dan bahkan menyebabkan sebuah bendungan jebol. Jebolnya bendungan tersebut telah menyebabkan jalan-jalan di kota terendam air dan memutus akses transportasi termasuk jalan yang digunakan untuk jalur evakuasi.

Bencana yang menerpa Texas telah mematikan sebagian kehidupan ekonomi negara tersebut. Sebagian besar toko kelontong, restoran dan stasiun pengisian bahan bakar yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagian besar terpaksa tutup. Demikian dinukil dari Eonline.