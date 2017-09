Asyik, Disney Akan Putar Film Keren Miliknya di Layanan Streaming Bebas Iklan, Kapan?

LOS ANGELES - Perusahaan hiburan terbesar, The Walt Disney atau lebih dikenal dengan nama Disney berencana akan meluncurkan aplikasi Disney dan ESPN. Lewat aplikasi tersebut memungkinakan penguna dapat menyaksikan beberapa tayangan TV serial dan film secara streaming online.

CEO Disney, Bob Iger mengatakan bahwa studionya akan memulai layanan streaming langsung ke konsumen pada akhir 2019, diawali dengan film Marvel dan Star Wars.

"Peluncuran dilakukan pada 2019. Jadi Disney akan menarik film Marvel dan Star Wars dari Netflix. Nantinya kedua film tersebut akan dipindahkan ke aplikasi Disney. Dan akan meluncurkan layanan streaming bebas iklan pada tahun 2019," ujar Iger sebagaimana dikutip dari the Hollywood Reporter.

Ditambahkannya, Studio the Bank of America Merrill Lynch 2017 Media, Communications and Entertainment Conference di Los Angeles akan memproduksi empat sampai lima film yang akan ditayangkan secara eksklusif di aplikasi tersebut.

Disney juga berencana menghadirkan tayangan live streaming. Tak hanya itu saja sekira 500 film dari perpustakaan Disney akan hadir dan 7.000 episode TV serial.

"Ini akan menampilkan keseluruhan hasil produksi studio berupa, animasi, live action di aplikasi Disney, termasuk Pixar, Star Wars dan semua film Marvel. Aplikasi Disney juga mencakup sekira empat sampai lima serial TV, dan studio tersebut akan memproduksi tiga hingga empat film TV untuk penawaran langsung ke konsumen," terang Iger.

Selain aplikasi Disney pihaknya juga bakal meluncurkan aplikasi ESPN secara terpisah. Rencannya aplikasi tersebut akan dirilis pada musim semi 2018. "Jika Anda penggemar olahraga, itu akan menjadi satu kesatuan aplikasi," ungkap Iger.

Lewat aplikasi olahraga itu, kata Iger pengguna dapat menyaksikan pertandingan baseball, pertandingan NHL, tenis dan serangkaian acara olahraga lainnya.

"Ini akan menjadi 10.000 acara olahraga live di tahun pertama," pungkas Iger.