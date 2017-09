Penuh Haru hingga Berlinang Air Mata, Yuk Intip Prosesi Sungkeman Laudya Cynthia Bella ke Orangtua

JAKARTA - Artis seni peran Laudya Cynthia Bella resmi menyandang status istri Engku Emran per Jumat, 8 September 2017. Maskawin 300 Ringgit diberikan duda satu orang anak tersebut sebagai sahnya pernikahan yang digelar tertutup dan penuh hikmat ini. Orangtua, para sanak saudara juga sahabat dekat kedua mempelai tampak hadir di hari bahagia yang ditung-tunggu selama ini.

Melepas sang putri, Busyamin tentu merasa berat hati meski kebahagiaan tak bisa dibendung oleh ayah Bella tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah salah satu akun fanbase Bella menunjukkan betapa sedihnya sang ayah saat proses sungkeman dilangsungkan. Dalam video tersebut, bintang film Surga Yang Tak Dirindukan ini tampak lebih tegar dan berusaha menenangkan pria yang telah melindungi juga mendidiknya selama 29 tahun ini.

"Terharu 😒😒😒😍❀❀ tp bahagia @laudyacynthiabella @iamkumbre #BAE," tertulis dalam salah satu caption akun @asnawa85ac.

Bella memang diketahui sangat dekat dengan kedua orang tua juga anggota keluarga lainnya. Ini menjadi momen ke sekian kalinya aktris asal Bandung tersebut meneteskan air mata untuk hari bahagianya ini.

Beberapa waktu lalu, saat menggelar pengajian pra nikah di kediamannya, Bella juga meneteskan air mata saat memohon restu kepada kedua orang tuanya. Tak hanya karena rasa haru, namun tetesan air mata ini juga seakan menjadi rasa syukur mantan kekasih Raffi Ahmad ini karena akhirnya impiannya untuk bersanding dengan seorang pria di pelaminan terwujud.

Keharuan dan kebahagiaan tersebut juga dirasakan oleh para penggemar Bella yang dicurahkan lewat komentar di video yang diunggah. Seakan mengikuti perjalanan cinta Bella yang penuh liku, mereka pun berucap syukur dan berdoa agar pernikahan bintang film Virgin ini menjadi kali pertama dan terakhir.

"Alhamdulillah akhirnyaa... Barakallahu fiik mba @laudyacynthiabella," tutur pemilik akun @adinda_mutia09.

"@anggioanggraini ak nangis terharu liat inii..bahagia selalu kak @laudyacynthiabella 😘😘😘😘😘😘😘," sambung @yusti0506.

Sukses di dunia hiburan Tanah Air memang tidak menjadi jaminan indahnya perjalanan cinta Bella. Wanita penyuka makanan pedas ini sempat kecewa karena rencana untuk naik pelaminan bersama Afifuddin Kalla harus gagal meskipun pertemuan kedua keluarga besar sudah dilangsungkan pada 29 Januari lalu. Kendati demikian, kini kesabaran Bella berbuah manis karena sah menjadi istri Engku Emran dan Ibu untuk Aleesya.