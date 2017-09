Resmi Nikahi Laudya Cynthia Bella, Mantan Istri Engku Emran: Pasti Aleesya Tak Sabar Menanti Adik!

JAKARTA – Satu hal yang dinanti banyak orang setelah pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran adalah momongan. Mantan istri Engku, Erra Fazira juga tak sabar menunggu kabar Bella dan Engku punya anak.

Lewat postingan Instagramnya, Erra menunjukkan ketidaksabarannya melihat Bella dan Engku dikaruniai anak. Mantan Miss Malaysia itu ingin melihat putrinya, Aleesya punya adik dari mama barunya.

“Kepada pasangan mempelai ee dan bella.. moga kalian segera dikurniakan cahaya mata yg soleh dan solehah lagi comel! Pasti anakanda Aleesya tak sabar menanti adik.. Kalian sentiasa dalam doaku.. CONGRATULATIONS AGAIN!! Muahhhhh,” tulis Erra di Instagramnya pada Jumat (8/9/2017).

(foto: Instagram/@errafazira)

Dalam postingan yang sama itu, Erra juga turut mengucapkan selamat atas resminya hubungan Bella dan Engku sebagai suami istri. Tak ada gurat kecemburuan dari Erra melihat mantan suaminya membangun mahligai rumah tangga baru.

“Alhamdulillahhhh.. Tahniah!! Buat ayah kepada Aleesya @iamkumbre dan @laudyacynthiabella di atas penyatuan cinta kalian.. moga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah. Penyatuan ini juga moga dapat mengeratkan lagi ukhwah antara Malaysia dan Indonesia.. Kita bersaudara dalam kejauhan.. kita saling mendoakan dan pupuk kasih sayang. Moga harmoni dan damai bersama. Amin,” tulis Erra dalam bahasa Melayu.

Erra melanjutkan, “Anakanda ku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya, maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buat mu sayang.. Moga menjadi anak yg solehah dan punya jati diri yang disenangi dan dsayangi sentiasa. Mom will always support and pray for your happiness dunia dan akhirat. Love you so much my love!!!”

Sebelumnya, Erra juga sudah mengutarakan doa dan restunya ketika Bella dan Engku belum menikah. Sebelumnya, ibu satu anak itu mengatakan telah mengikhlaskan Engku untuk membangun rumah tangga.

"Seikhlasnya saya sangat gembira buat pasangan ini. Saya bersyukur dan lapang dada apabila pertama kali Emran memperkenalkan bakal istrinya," kata Erra.

Sementara itu seperti yang sudah diberitakan, Bella dan Engku resmi menikah setelah proses ijab kabul pada pukul 06.57 petang waktu setempat dengan maskawin 300 Ringgit. Engku sukses mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas.