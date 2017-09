Besok, Raisa dan Hamish Daud Gelar Resepsi "Kali Kedua" di Bali

JAKARTA - Semua gerak-gerik pengantin baru Raisa Andriana dan Hamish Daud masih menjadi sorotan publik. Sejoli yang resmi menikah pada 3 September 2017 di Hotel MidPlaza Sudirman, Jakarta Pusat ini dikabarkan akan menggelar resepsi kedua di Bali.

Berdasarkan undangan yang beredar di sejumlah akun gosip di Instagram, Raisa dan Hamish akan mengadakan pesta lanjutan di Pulau Dewata. Pagelaran itu rencananya akan dihelat pada Sabtu 9 September 2017 pukul 16.30 WITA.

"Raisa Andriana and Hamish Daud, ninth of September, Twenty - Seventeen, Wedding celebration 16.30, Reception to follow," demikian bunyi undangan yang kini tersebar di mana-mana.

Sementara itu, dua hari lalu Raisa dan Hamish tertangkap kamera di bandara sebelum terbang ke Bali. Banyak netizen menilai mereka hendak berangkat bulan madu, namun ternyata pasangan baru ini justru sedang menyiapkan resepsi kedua.

Sayangnya hingga berita ini diunggah tidak diketahui lokasi tepat pesta resepsi mereka. Pasalnya baik pelantun "Kali Kedua" maupun pemain Trinity: The Naked Traveler ini memang tertutup jika berbicara soal kehidupan pribadi. Keduanya bahkan tidak membocorkan sama sekali soal resepsi lanjutan dalam jumpa media usai ijab kabul.

Sebelumnya saat resepsi di Jakarta, banyak deretan selebriti papan atas Tanah Air yang menghadiri pesta mereka. Sebut saja, Raffi Ahmad, Dian Sastro, Tulus, Luna Maya hingga Nagita Slavina ikut menyampaikan doa secara langsung kepada dua mempelai.

Pernikahan Raisa dan Hamish ini sempat ditetapkan sebagai Hari Patah Hati Nasional Jilid II oleh netizen. Jilid pertama telah terjadi pada saat Raisa dan Hamish tunangan tiga bulan lalu. Netizen merasa patah hati karena dua selebriti berparas cantik dan tampan ini sudah tak lagi berstatus single.

Hamish menjadi pelabuhan hati terakhir Raisa setelah pelantun Kali Kedua itu putus dari Keenan Pearce. Sejak berpisah dari kakak Pevita Pearce tersebut, Raisa sempat dirumorkan dekat dengan dua solois idaman kaum hawa, yakni Afgan dan Tulus.

