Penuh Warna, Cek Poster Karakter Terbaru Thor: Ragnarok

Mengharukan! Lee Jong Suk Berhasil Cegah Aksi Bunuh Diri Suzy Bae

Drama 'While You Were Sleeping' yang dibintangi Suzy Bae dan Lee Jong Suk membuat penasaran penggemarnya. Dalam cerita, Suzy Bae melakukan aksi bunuh diri dan Jong Suk pun menolongnya.