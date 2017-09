Keren, Balinale 2017 Jadi Ajang Berkumpulnya Komunitas Film Dunia

JAKARTA - Balinale International Film Festival akan kembali digelar lagi. Acara festival film terbesar di Bali ini akan berlangsung dari tanggal 24-30 September 2017.

Tak tanggung-tanggung, ada 108 film yang siap diputar pada tahun ini. Film-film ini merupakan hasil seleksi dari yang semula 300 film.

"Kami mengangkat tema connecting people through the world with film," kata Deborah Gabinetti, Direktur Balinale, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan.

Film pembuka yang akan mengawali rangkaian Balinale 2017 adalah film Chaplin In Bali. Film tersebut merupakan film dokumenter saat Charlie Chaplin berkunjung ke Indonesia, atau tepatnya Bali, pada tahun 1932.

"Charlie Chaplin pernah ke Indonesia dua kali. Ke Bali itu tahun 1932. ini film dokumenter tentang itu. Filmmakernya akan datang membawa footage dari tahun 1932, hitam putih," lanjut Deborah.

Sementara untuk film penutup, Balinale International Film Festival tentunya telah mempersiapkan film khusus. Film yang akan diputar sebagai penutupan adalah film Moonlight, jawara Oscar 2017 setelah mengalahkan La La Land.