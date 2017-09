Makin Seram, James DeMonaco Bocorkan Lanjutan Kisah The Purge

LOS ANGELES – Franchise film horor dystopia The Purge berlanjut lagi. Sang sutradara sekaligus creator The Purge, James DeMonaco memberikan sedikit bocoran tentang film keempatnya itu.

Film ini renancanya akan dirilis pada tanggal 4 Juli 2018. Setelah The Purge, The Purge: Anarchy, dan The Purge: Election Year, film keempat akan diberi judul The Purge: The Island.

(Baca Juga: Gavin O'Connor Resmi Ditunjuk Jadi Sutradara Suicide Squad 2)

(Baca Juga: Apple dan Amazon Berminat Rebut Film 'James Bond', Warner Bros Tak Tinggal Diam)

Film keempat ini kabarnya akan mengambil setting di Staten Island, yang merupakan tempat yang juga digunakan di film pertama. Film ini akan bercerita mengapa upacara The Purge pertama kali dilakukan di Amerika.

“Jadi, Anda akan melihat dari awal betapa anehnya gagasan The Purge itu sendiri, manipulasi terhadap masyarakat. Di situ lah tempatnya, sayangnya kupikir tempat tersebut terlalu tropis untuk saat ini,” ujarnya sebagaimana dilansir Entertainment Weekly.

Dalam film The Purge, penonton memang akan disuguhkan pemandangan tak sedap tentang pembunuhan. Darah akan berceceran di sebagian besar adegannya.

The Purge adalah sebuah cerita di masa mendatang Amerika, di mana setiap tahun ada waktu selama 12 semua kejahatan dilegalkan. Tak heran rasanya jika film ini menampilkan banyak adegan pembunuhan di dalamnya.

Selain digarap ke dalam layar lebar, The Purge juga sedang dalam proses pembuatan serial TV. DeMonaco juga turun tangan untuk menggarap proyek ini. Berbeda dengan film, serial TV The Purge akan mengambil waktu yang lebih ke belakang.

“Di serial TV, aku pikir kami akan sedikit memperlambat, kami akan menggunakan banyak struktur flashback untuk memasuki kehidupan non-Purge para manusia ini,” kata DeMonaco.

Ia juga mengaku memperkuat cerita di dalam serial TV dengan menambahkan banyak karakter yang berasal dari negara lain, seperti karakter orang hitam, karakter Asia, dan bahkan pasangan kakak-beradik dari Puerto Rico.