Yuk, Kenalan dengan 5 Pemain Film Aladdin Live-Action

LOS ANGELES – Disney kembali memulai proyek terbarunya, yakni film Aladdin. Setelah kesuksesan The Jungle Book dan Beauty and the Beast, mereka fokus untuk menampilkan ulang film-film animasi mereka ke dalam versi yang lebih nyata, yakni live-action.

Proses syuting film live-action Aladdin sudah dimulai di London. Sebagai salah satu pemainnya, Will Smith bahkan sudah membagikan foto di mana dirinya berfoto bersama pemain lain di lokasi syuting.

Aladdin adalah salah satu film terbaik yang pernah dirilis oleh Disney di tahun 1992. Pada saat itu, Aladdin menuai kesuksesan sampai merebut Piala Oscar di tahun 1993. Scott Weinger mengisi suara Aladdin, Robin Williams mengisi vocal dari Genie atau Jin, dan Linda Larkin berperan sebagai Princess Jasmine.

Sebelum film live-action-nya dirilis, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pemain baru film Aladdin. Berikut adalah nama lima pemain film Aladdin live-action dilansir dari Entertainment Weekly:

1. Mena Massoud sebagai Aladdin

(Foto: Vulture)

Nama Mena Massoud terbilang sangat baru di dunia layar lebar Hollywood. Pria kelahiran Mesir dan tumbuh besar di Kanada ini terpilih melalui casting untuk memerankan tokoh utama, Aladdin. Disney memang sangat kesulitan saat mencari pemain-pemain inti untuk film Aladdin. Mereka berkomitmen untuk mendapatkan para pemain yang memang memiliki wajah mirip dengan tokoh animasinya. Namun mereka tak pernah takut ketika harus menggunakan jasa seorang aktor baru. Buktinya, The Jungle Book sangat sukses meski dibintangi oleh Neel Sethi yang tidak pernah terdengar sama sekali namanya.

