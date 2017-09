Setelah 2 Tahun, Fans Kembali Bahas Rambut Pirang Lee Dong Wook

SEOUL - Nama Lee Dong-wook mulai dikenal publik ketika dia berperan sebagai Seol Gong-chan dalam drama My Girl, pada 2005. Setelah itu, dia bermain dalam sejumlah judul drama, meski sukses besarnya adalah ketika berlakon sebagai malaikat penyabut nyawa dalam Goblin.

Warna kulit yang pucat dan ekspresi dingin menjadi kekuatan Lee dalam berperan sebagai malaikat penyabut nyawa. Drama itu semakin melambungkan namanya dan membuat ia digilai banyak penggemar perempuan tak hanya di Korea Selatan, tapi juga negara Asia lain hingga Amerika Serikat.

Melansir Koreaboo, tak lama setelah masa tayang Goblin rampung, penggemar mulai mengulik kembali masa lalu Lee. Tak terkecuali gaya fesyen dan tata rambutnya. Awal minggu ini, sejumlah penggemar baru Lee terkejut, ketika mengetahui bintang The Scent of the Woman itu pernah menyepuh pirang rambutnya.

Bagi fans setia Lee, warna rambut pirang keemasan itu sebenarnya bukanlah hal baru. Dia diketahui mewarnai rambutnya saat menjalani pemotretan bersama Yoo In-young untuk produk fesyen Korea, PAT, pada pertengahan Agustus 2015.

Meski begitu, rambut pirang itu tak bertahan lama. Pasalnya, Lee harus menjalani syuting drama Bubblegum bersama aktris Jung Ryeo-won. Dia pun kembali menyemir hitam rambutnya.

Setelah sukses Goblin, Lee mengaku, belum memiliki rencana terkait proyek barunya di industri hiburan dan dunia akting. Belum lama ini, Lee diketahui baru merampungkan rangkaian kegiatan temu penggemarnya bertajuk 'For My Dear' di sejumlah kota di Asia. Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jakarta, Bangkok, dan Tokyo adalah beberapa di antaranya.

Lelaki 36 tahun itu kini lebih memilih untuk beristirahat sejenak dari industri hiburan dan hanya muncul sesekali dalam sejumlah variety show. Tak heran memang, mengingat jadwal syuting Goblin sangat ketat dan dilakukan saat musim dingin pula.

"Sejujurnya, aku kelelahan setelah bekerja tanpa henti. Ngobrol dengan teman dan orang-orang dekatku seperti mengisi kembali energiku. Aku berharap penggemarku tetap menantikan proyekku selanjutnya," katanya seperti diberitakan Allkpop.