Komentar Morgan soal Pernikahan Song Joong Ki & Song Hye Kyo: Ya Kalau Baper Sih, Gimana Ya?

JAKARTA - Jika pernikahan Hamish Daud dan Raisa disebut sebagai Hari Patah Hati Nasional, maka pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menjadi Hari Patah Hati Internasional. Morgan sebagai fans berat Song Hye Kyo pun tak lepas dari rasa patah hati mengetahui idolanya akan melepas masa lajang.

Walau begitu, Morgan tak mau dibutakan oleh rasa cemburu fans kepada idola. Ia tetap merestui hubungan Joong Ki dan Hye Kyo. Mantan personel SMASH ini menyadari dirinya tak punya hak menentang Hye Kyo dan Joong Ki.

"Ya, siapa saya ya? Kalau dia happy, she is happy, ya okay. Cocok cocok saja," kata Morgan saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Morgan mencoba berlapang dada dan sadar diri sebagai seorang fans. Dengan bijak, bintang film Assalamualaikum Beijing itu mengatakan jika dia menerima pernikahan dua bintang Descendants of the Sun tersebut asalkan hal itu bisa membuat Hye Kyo bahagia.

"Well, saya sebagai fans, saya juga tahu. Maksudnya, posisi saya juga punya peminat. Sementara di sini saya sebagai peminat (Song Hye Kyo). Jadi saya tahulah gimana rasanya jadi peminat. Ya ada batasan lah," ujar Morgan.

Ia buru-buru melanjutkan, "Well, she is happy. Kita juga happy. Kan kita support dia. Ya kalau baper sih, gimana ya? Ini sudah.. namanya Tuhan sudah ngatur."

Morgan pun ingin bisa melihat pernikahan Hye Kyo dan Joong Ki pada 31 Oktober 2017 mendatang. Tapi karena jarak Korea yang jauh dan tak adanya undangan, Morgan pun harus rela hanya melihat pernikahan sang idola lewat media sosial.

"Jauh ya Korea. Thank God sekarang saya hidup di jaman sosmed, jaman milenial. Jadi kita bisa akses semua (berita pernikahan Hye Kyo) itu dari internet. Kalau dulu mungkin susah ya untuk tahu mana sih dia, how'd she look in wedding dress. Tapi sekaranf kan ada internet, jadi kita bisa akses," pungkas Morgan.

